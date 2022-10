Proyectos financiados con préstamos externos ascienden a US$ 5.140 millones

Al octavo mes del año la cartera crediticia otorgada al país por los organismos financieros multilaterales y bilaterales asciende a US$ 5.140 millones, de los cuales ya se desembolsaron US$ 2.450 millones, lo que representa una ejecución del 47,7%.

Están en ejecución actualmente un total de 60 proyectos de inversiones en diversas áreas, la mayor parte corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

El saldo por desembolsar asciende a US$ 2.690 millones, aunque los números van modificándose en la medida que se incorporan nuevos préstamos contratados por el Gobierno o terminan de ejecutarse los ya existentes.

Los organismos financieros van liberando los recursos de acuerdo con el cronograma establecido en los contratos y del proceso de avance de los programas, dentro de este proceso en lo que resta del año vencen 11 proyectos.

Proyectos que terminan

El informe de Hacienda da cuenta que tienen fecha límite de giro de los recursos el programa de promoción de inversiones, mejoramiento de caminos vecinales en la Región Oriental, saneamiento integral de la bahía y área metropolitana de Asunción, y gestión integrada de seguridad ciudadana.

También el proyecto de respuesta a emergencias Paraguay Covid-19, mejoramiento de caminos vecinales y puentes de la Región Oriental, mejoramiento de caminos vecinales y puentes de la Región Oriental y mejoramiento del sistema de transmisión y de distribución de electricidad del sistema metropolitano de Paraguay.

Además, mejoramiento del sistema de distribución del área metropolitana y refuerzo del sistema interconectado nacional, mejoramiento de caminos vecinales en la Región Oriental, y mejoramiento corredor exportación Región Oriental.

Mayor cartera crediticia

La mayor cartera crediticia corresponde a la Corporación Andina de Fomento (CAF) o Banco de Desarrollo de América Latina, por valor de US$ 1.950 millones, con 11 proyectos; le sigue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con US$ 1.770 millones en préstamos, 29 proyectos.

Completa el tercer lugar de la lista el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), por un monto de US$ 692,7 millones y con 6 proyectos en ejecución.

Al final de agosto la deuda pública total, externa e interna, asciende a US$ 14.494,6 millones, 35,4% del PIB, lo que implica un aumento de US$ 63,3 millones con respecto al mes de julio. De esto, a la administración central le corresponde US$ 12.872,8 millones, que representa el 31,4% del PB, mientras que a las entidades descentralizadas US$ 1.621,8 millones, que equivale al 4% del PIB.