Tarea de “desbolsonarizar” administración de Itaipú continúa en Brasil

El medio Estadão publicaba el último domingo un material informativo que tituló de la siguiente manera: “Gobierno de Lula se prepara para salir de Bento de Itaipú en marzo en medio de escándalo de joyería”.

La traducción no es muy feliz, no obstante la prensa del vecino país ya publicó que el ex ministro de Minas y Energía del pasado gobierno de Jair Bolsonaro, miembro del Consejo de Administración de Itaipú, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, es el obstáculo que entorpece las tarea de renovación de los integrantes del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo de Itaipú.

Lea más: Bolsonaro envía a otro ministro al Consejo de Administración de Itaipú

“El gobierno del preside Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende concluir este mes el proceso destitución del exministro de Minas y Energía ... de la dirección de Itaipú binacional”, se lee en primer párrafo del material en cuestión, que lleva la firma de Wesley Galzo.

Debe aclararse antes que Albuquerque no está en la dirección de la entidad binacional, tampoco integra su Directorio Ejecutivo, sino su Consejo de Administración, cuyo papel en la estructura administrativa de Itaipú, exceptuando lo que deba exceptuarse, podría compararse con las funciones del Poder Legislativo en un régimen democrático.

Lea más: Demoras en relevos en Itaipú, en Brasil tienen explicación política

El redactor añade en su material un perfil muy diferente a los Royalties, Resarcimientos, compensaciones o tan solo a los MW o MWh inherentes a Itaipú para referirse a la situación por la que atraviesa el Sr. Albuquerque: “... está involucrado en el escándalo de la entrada ilegal de joyas al país como regalo al expresidente Jair Bolsonaro ...”, se lee.

Lea más: Los 17 puntos de un reportaje en Brasil que debemos reconsiderar

Añade Galzo que tras la publicación del caso, desde el Ministerio de Minas y Energía dijeron a Estadao que “el proceso de sustitución de Bento está en marcha desde principios de año y que debe concluir a fines de este mes...”. Le seguirán otros bolsonaristas, como Adolfo Sachsida, último ministro de Minas y Energía del Brasil, y el exasesor especial Célio Faria Júnior, añade.