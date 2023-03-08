Demoras en relevos en Itaipú, en Brasil tienen explicación política

Al menos esa la versión que publica www-estadao-com-br en un material que firma Mariana Carneiro y que subieron a su página digital el martes último.

Explica la redactora que el nuevo ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, “está a la espera de que la dirección de la ENBpar, empresa estatal dirigida por almirantes nombrados por Bento Albuquerque, dé luz verdde al cambio de mando en Itaipú binacional”.

Añade que el nombre del diputado Enio Verri (PT-PR) fue elegido por el presidene Luiz Inácio Lula Da Silva en enero último, pero que aún espera la aprobación formal del directorio de la ENBpar. Recuerda que la empresa controla Itaipú -la parte brasileña - desde la privatización de Eletrobras y reitera que es administrada “por militares vinculados la exministro”.

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Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, fue el penúltimo ministro de Minas y Energía del gobierno de Jair Bolsonaro, pero que hasta la fecha conserva el cargo de consejero de Itaipú.

Enio Verri fue aprobado por el Comité de Elegibilidad

“El nombre de Verri fue aprobado por el Comité de Elegibilidad y Planalto (sede el Ejecutivo brasileño) quiere que su designacón se haga oficial esta semana”, añade el material de referencia. “Verri hará cambios en la gestión de Itaipú, que también es zona de influencia de Albuquerque ...”, añade.

Explica la publicación que de los siete consejeros, -en rigor son seis, el séptimo es representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, que en las deliberaciones del Consejo tiene voz, mas no voto- dos serán designados por Minas y Energía, tres por la Casa Civil y dos por Itamaraty.

Agrega el material informativo que los desplazamientos en la ENBpar, sin embargo, no tienen fecha y que Silveira prefirió negociar con los militares en lugar de abrir un frente de conflictos en la ENBpar “para evitar que bloqueen los cambios den Itaipú”.

De acuerdo con el listado que aún figura en la página oficial de Itaipú, además del exministro Albuquerque, integran la bancada brasileña del Consejo de Administracón de Itaipú su sucesor, el último ministro de Minas y Energía del Brasil, Adolfo Sachsida, y en carácter de representante de la Cancillería nada menos que el último ministro de esta cartera del gobierno de Bolsonaro, Carlos Alberto Franco Franza. Los cuatro consejeros restante igualmente fueron designados por el anterior gobierno.

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También hay seis directores que fueron designados por Bolsonaro

En la alta administración de la entidad binacional, hay otro colegiado, también de 12 miembros, seis paraguayos y seis brasileños. el Directorio Ejecutivo.

Las direcciones brasileñas están ocupadas por Anatalicio Risden, militar; Luiz Felipe Carbonell, militar; Paulo da Silva Xavier, militar., en tanto que los civiles que envió Bolsonaro a Itaipú son: André Pepitone, exdirector ejecutivo de la ANEEL, David Rodrigues Krug y Marina Favoreto Thiele.