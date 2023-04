Pago por deudas sumó US$ 323,3 millones

El informe de la cartera da cuenta que en enero se pagó en concepto de servicio de la deuda pública US$ 251,5 milones y en febrero US$ 71,8 millones, totalizando en el primer bimestre US$ 323,3 millones.

Los pagos corresponden a la deuda contraída por el país a través de la colocación de bonos del Tesoro en el mercado interno y externo, así como por los préstamos obtenidos de organismos financieros internacionales, como por ejemplo el BID, CAF, Banco Mundial, Fonplata y otros.

Los datos de Hacienda indican que al cierre del primer bimestre del año, el saldo de la deuda pública se situó en US$ 15.235,7 millones, lo que equivale al 37% del producto interno bruto (PIB).

El informe refiere que de este total, a la administración central le corresponde US$ 13.580,2 millones, lo que equivale al 33% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.655,5 millones, lo que representa 4% del PIB).

Desembolsos recibidos

En cuanto a los desembolsos recibidos, el informe menciona que enero fue de US$ 295 millones y en febrero US$ 138,9 millones, totalizando US$ 433,9 millones en el primer bimestre del año.

Agrega que en febrero los desembolso hechos a la administración central alcanzaron US$ 84,2 millones, de los cuales el 42,9% de la deuda total corresponden a préstamos de organismos multilaterales y bilaterales. Por otra parte, los desembolsos de la administración descentralizada en el mismo mes fueron de US$ 54,8 millones.

Hacienda explica que el desembolso de los préstamos se realiza en función al nivel de avance de los programas y proyectos de los organismos ejecutores.