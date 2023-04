Vender bloques de potencia en 500 kV no es simple, dicen en la ANDE

Después de más de tres meses, el Banco Central del Paraguay (BCP) respondió algunas de las consultas que le hizo la empresa eléctrica, nota mediante, acerca de los requisitos de la licitación de 1000 MW de potencia, en bloques. “No nos respondieron todo, solo parcialmente”, explicó el jefe de la Oficina de Gestión de Negocios Estratégicos de la ANDE, Ing. Francisco Escudero.

Agregó que posteriormente - a la respuesta del BCP, hicieron algunos ajustes al pliego de bases y condiciones, que luego remitieron a la Asesoría Legal de la empresa eléctrica estatal para que se expida y dictamine sobre esos ajustes.

Estas modificaciones tienen relación con las garantías de mantenimiento de oferta y de fiel cumplimiento del contrato. “Una vez que me respondan le mostraré al presidente de la ANDE y, si está conforme, estaría listo para publicarse”, adelantó.

Sobre las respuestas que no recibieron del BCP, el Ing. Escudero señaló que no afectan, porque tomaron como referencias los requerimientos de las garantías que solicitan en los pliegos de las licitaciones públicas internacionales de grandes proyectos que la ANDE encara con financiamiento de la banca multilateral. “La verdad es que todo esto es muy complejo y muy nuevo. No es posible saber todo”, se justiificó.

Agregó que dos puntos son muy relevantes, según entiende: uno, que el mercado financiero del país es chico y no tiene el tamaño para semejante propósito. Dos, que las empresas interesadas son data centers y criptominerías, empresas del exterior sin representación local, y con toda la complicación de constituir costosas y necesarias garantías, además de mover importantes sumas de dinero desde el exterior.

“El plazo y el nivel de tensión (500 kV) hacen de muy difícil adjudicación (este proyecto)”, manifestó el Ing. Escudero.

Sin embargo, resaltó que el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, se mantiene firme en su propuesta y que seguramente publicarán los pliegos para el llamado a la licitación pública internacional. “Ahí surgirán muchas consultas y reclamos que, de todos modos, servirán como una curva de aprendizaje para futuros intentos más adaptados a las posibilidades reales. Esa es mi visión”, dijo.

Recordó que partieron de cero en este pryecto. “Hicimos un borrador de pliego, una audiencia, respondimos consultas, investigamos, nos reunimos con instituciones del país e hicimos consultas como las que formulamos al BCP. Todo eso y después seguimos ajustando el pliego para tratar de cerrar todos los puntos. No es tarea fácil para semejante propósito”, reiteró.

Sobre el cambio de gobierno tras las elecciones presidenciales del próximo 30 de abril, dijo que independientemente de eso, todo proceso licitatorio lleva su tiempo, hay periodos de aclaraciones y de adendas, y que seguirán trabajando hasta el final.

Tres bloques, 300 y 400 MW

Según el borrador del Pliego de Bases y Condiciones de la ANDE para la venta de 1.000 MW en extra alta tensión (500 kV), para uso final en territorio nacional, publicado el año pasado, el Lote 1, que corresponde a 400 MW de potencia, desde la Subestación Ayolas, de 500 kV, debió estar disponible desde enero de este año. En tanto que los Lotes 2 y 3, desde la futura Subestación Yguazú 500 kV, de 300 MW cada uno, debían esta disponibles desde el presente mes.

Sobre este punto, debe aclararse que la construcción de la Subestación Yguazú no está concluida aún, y que su puesta en servicio está prevista junio o julio de este año.