De la suma entregada por Itaipú a la ANDE, rindieron cuentas solo por el 12%

De un total de US$ 228,6 millones que Itaipú Binacional tiene comprometido con la ANDE ya le desembolsó US$ 85,6 millones. De esa cantidad la estatal rindió cuentas hasta ahora solo por US$ 10,8 millones, según el Informe de Acciones de Responsabilidad Social.