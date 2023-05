Hacienda colocará más bonos

La cartera de Hacienda informó que el próximo martes 9 realizará la reapertura de dos series de títulos de deuda, a 5 y 7 años por G. 1.600 millones y G. 56.200 millones, a una tasa de interés de 8.25% y 9.03%, respectivamente.

Es la cuarta colocación que realizará Hacienda en el mercado local, mientras aguarda una mejora en las tasas de interés en el mercado internacional para colocar bonos soberanos, teniendo en cuenta que en las condiciones actuales el pago representará un elevado costo al Tesoro.

La Ley N° 7050/23 de Presupuesto General de la Nación (PGN) autoriza a emitir bonos por más de G. 4 billones (US$ 565,2 millones), de este monto para el mercado local se programó subastas hasta el mes de octubre por G. 447.174 millones (US$ 63 millones) en total y el restante G. 3,5 billones (US$ 502,2 millones) se prevé colocar en el mercado internacional.

Bonos colocados hasta abril

Hasta abril la cartera fiscal ya colocó vía BVA bonos por G. 346.320 millones (US$ 48,1 millones), fondos que se destinan a financiar parte de la deuda pública e inversiones en infraestructura.

El presupuesto, además de estos recursos, también se están calzando actualmente con los fondos prevenientes de los préstamos de organismos financieros multilaterales.

Los datos de Hacienda revelan que actualmente en el mercado local circulan bonos por valor de US$ 538,7 millones, que fueron emitidos desde 2017 a 2023.

En cuanto a los bonos soberanos, el monto total colocado en el mercado internacional asciende a US$ 6.055,7 millones, emitidos en entre 2013 y 2022, según la cartera.

Los bonos de 2013 fueron cancelados en enero último y parte de la reapertura realizada en 2015 de estos títulos, fueron canjeados por nuevos bonos a un plazo mayor, de acuerdo con el informe de la cartera.