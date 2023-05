El guaraní avanzó un 33% frente al peso argentino y 2% frente al dólar en lo que va del año

La cotización del dólar estadounidense sigue en baja en el mercado local y acumula una caída del 2% frente al guaraní en lo que va del año; aunque expertos señalan que el valor de la divisa estadounidense debería estar aún más bajo, considerando el contexto actual de ingreso de dólares por liquidación de soja. No obstante, persiste presiones en la cotización sobre todo del efectivo, por supuestas fugas de dólares a la Argentina y que estaría equilibrando el tipo de cambio y evitando así una mayor caída del valor en el mercado cambiario.

El cambio efectivo bajó 10 puntos ayer y se cotizó en promedio a G. 7.100 en la compra y G. 7.190 en la venta, mientras que el cambio interbancario (mayorista para transferencias) bajó a G. 7.166 y se mantiene por debajo de la cotización en efectivo, por lo que desde el gremio de casas de cambios sostienen que esta diferencia se debe a la fuga del dólar efectivo que se comercializa en la calle y que no pasa por el circuito formal.

No hay fuga de dólares, según BCP

Para Miguel Mora, economista jefe de la banca matriz no existe esta fuga de dólares que señalan las casas de cambios. Según detalló lo que se dan son transacciones comerciales (compra de productos) que al darse un diferencial de precios de productos argentinos que están mucho más baratos, acrecienta el interés de los consumidores para realizar compras.

“Lo que vemos no es una fuga de dólares, porque para llevar esos dólares necesitan entregar algo a cambio y lo que tienen es el peso, el cual no tiene valor; por lo tanto, no puedo visualizar un agente económico que entregue la moneda y recibir pesos a cambio”, expresó.

El peso argentino cayó 33%

Por otra parte, el peso argentino sigue perdiendo valor en el mercado local y acumula una depreciación del 33% en lo que va del año. Ayer el peso argentino se cambiaba a 18 guaraníes, cuando a comienzo del 2023, se cotizaba a 27 guaraníes cada peso. La devaluación que viene arrastrando la moneda argentina incluso motivó a muchos comerciantes del lado argentino a solo aceptar el guaraní como moneda de transacción, a fin de que sus mercaderías no sigan perdiendo valor

El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Alberdi, Miguel Vázquez, señaló que fueron afectados fuertemente por la cotizaciones del peso argentino con relación al dólar la semana pasada.

“El lunes y el martes pasado de 400 pesos que cotizaba cada dólar se fue a 500 en 24 horas hubo una devaluación del 20% de la moneda argentina y como se sabe que Alberdi y en las ciudades fronterizas el circulante el peso argentino, la gente viene y paga con pesos”, expresó. Agregó que, en estos días, los comerciantes prefirieron cerrar sus negocios ante la caída del peso. “Eso nos golpeó bastante, comentó el presidente de la Cámara.