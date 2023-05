Impulsan APP para registro de productores frutihortícolas y artesanos en Central

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Roque Ávalos (concejal con permiso) y el concejal departamental, Adrián Billy Vaesken (PLRA), impulsaron el proyecto llamado “Para seguir trabajando” que permitió el desarrollo de una APP que ayudará con el registro constante de los pequeños productores del departamento Central. El plan fue socializado semanas atrás en la sala de sesiones de la Junta Departamental de Central donde asistieron más de 600 pequeños productores de Central.

Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la inversión fue de G. 180 millones, pagados con recursos de la Gobernación de Central. La APP ya se encuentra funcionando. Los proyectistas aseguraron que la falta de tecnología en la producción frutihortícola y en todo tipo de producción artesanal se tornó un problema para los pequeños productores que ni si quiera contaban con un censo.

Ávalos y Vaesken dijeron además que “tener actualizada la cantidad de productores registrados mediante la APP permitirá una mejor distribución de los recursos de la Gobernación de Central para el beneficio de los trabajadores, así como también optimizará la gama de productos variados que puede ofrecerse al mercado local”.

“Buscamos darle solución al alto endeudamiento de los productores, a la crisis que arrastran desde la pandemia y la insuficiente cobertura de programas estatales sobre la gestión de la producción frutihortícola y artesanal. También trabajaremos en un anteproyecto de Ley, para crear el Fondo de Desarrollo de la Producción Frutihortícola, Artesanos y Emprendedores, que nos permitirá articular acciones a través de las instituciones del Estado para ayudar a los pequeños productores”, explicaron.

Ambos recordaron la mala experiencia durante la administración del exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR cartista) y aseguraron que durante ese periodo los pequeños productores no recibieron la ayuda suficiente a pesar de disponer del recurso necesario.

Asimismo, durante la asamblea llevada a cabo en la Junta Departamental, uno de los productores también recordó la administración de Hugo Javier y señaló que pasaron muchas necesidades y que nunca recibieron asistencias.

“No es que no queremos trabajar, no teníamos cómo trabajar. Cada día era un fracaso. Las autoridades no cumplieron con su obligación. Necesitamos autoridades que se preocupen y ocupen de su gente, del productor. Tengo aún la esperanza de que alguna vez recuerden su compromiso con el productor. Si seguimos con este sistema, cada día seremos menos trabajamos solo para comer y a veces ni para eso alcanza y las instituciones no velan por su papel”, dijo Francisco Javier Lezcano, productor de hortalizas de la ciudad de J. Augusto Saldívar.

Por su parte, Víctor Colmán, productor de frutilla de Itauguá, señaló que “se necesita de la tecnología en el campo y que eso será un gran desafío”.

“Ya casi no tenemos tierra para cultivar, es importante que en el momento de la necesidad lleguen los insumos. Estamos decididos a llegar hasta el Parlamento para pelear por nuestros derechos y recibir la ayuda necesaria”, indicó Colmán.