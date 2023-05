PGN 2023 aumentó G. 184.000 millones en el primer cuatrimestre

El informe señala que el referido presupuesto pasó de G. 59,8 billones (US$ 8.436 millones) aprobados inicialmente a G. 60 billones (US$ 8.461 millones, lque representa un incremento de G. 184.000 millones (US$ 25,9 millones) y equivale al 0,3%.

Hacienda refiere que el “leve incremento del 0,3% del presupuesto vigente”, se explica en parte por los aumentos en los grupos de gastos de servicios no personales, transferencias y otros gastos.

Añade que estos gastos fueron el producto de las modificaciones presupuestarias realizadas para pagar la compra de medicamentos mediante amparo judicial para pacientes del Instituto Nacional del Cáncer por el Ministerio de Salud; para cumplir con el pago de compromisos relacionados con proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como para el financiamiento de proyectos productivos pedidos por productores de la agricultura familiar a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Lea más: Ejecución del gasto público llegó a 20,6%

La cartera menciona que en el periodo de referencia, los gastos obligados ascienden a G. 17,2 billones (US$ 2.422 millones), que representa el 28,6% del presupuesto vigente, en el que la mayor participación se concentra en los grupos de gastos de servicios personales, transferencias y servicio de la deuda pública.

Aumento en el gastos salarial en PGN 2023

Añade que, en lo concerniente al grupo de servicios personales, se menciona el reajuste salarial del 8% para docentes desde marzo, además indica que gran parte de la distribución del gasto en servicios personales se fueron destinados a los sectores de salud y fuerza pública.

En cuanto a las transferencias, el informe dice que el 50% del desembolso fue para jubilados y pensionados, destacándose el sector no contributivo, para el pago a los beneficiarios de la pensión alimentaria o a adultos mayores.

Lea más: Déficit anualizado sube a 3,5%, salarios absorben 72% de ingresos y fuerte inversión en mes de elecciones

La cartera resalta igualmente que el 64% de la ejecución presupuestaria de los tres Poderes del Estado, y las demás entidades de la administración central, fue financiada con recursos del Tesoro, los cuales provienen en su mayoría de los impuestos.

Además, del total de G. 17,2 billones obligados al término del cuarto mes del año, el 76% (G. 13,1 billones) corresponden a las siguientes cuatro entidades: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.