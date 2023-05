La casa propia, vía financiamiento de largo plazo, generará record este año

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), banca de segundo piso, en sus 18 años de operación en el país ha aprobado financiamientos para 26.516 soluciones habitacionales para que la gente acceda a su casa propia, movilizando a la par 305.000 empleos. Con su presupuesto para este 2023, busca alcanzar el umbral de 4.000 viviendas en el año y colocar estos créditos por al menos el importe de US$ 175 millones.

Según lo informado por la institución, en el 2022, cuando AFD aprobó valores récord de viviendas, se generaron 46.000 empleos con 3.752 aprobaciones (aproximadamente 12 empleos por viviendas). En lo que va este 2023, a abril se aprobaron financiamientos para 1.014 casas.

El modelo de financiamiento propiciado por la AFD resulta una buena estrategia de política pública para ir disminuyendo la brecha del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, resaltó al respecto Emiliano R. Fernández, miembro del directorio de la AFD.

Para el primer cuatrimestre de 2023, ya se tuvieron aprobaciones por un equivalente a US$ 43 millones, de los cuales US$ 24,5 corresponde al producto “Primera Vivienda” y US$ 18,7 para “Mi Casa”.

Las ciudades del Gran Asunción lideran las aprobaciones de créditos del producto “Primera Vivienda” de la AFD; Luque, Capiatá y Ñemby encabezan esa lista. En cuanto a “Mi Casa”, Asunción, Luque y Lambaré están en el “top 3″.

Reemplazar alquiler por cuota de la casa propia

La posibilidad de financiamiento y oferta de unidades son las condiciones que actualmente favorecen el acceso a la vivienda, posibilitando el reemplazo del alquiler (gasto), por la cuota del préstamo de la casa (inversión).

Para Fernández, los desarrolladores inmobiliarios y las constructoras han también encontrado la tecnología constructiva de costos eficientes, costos de escala, lo que es imprescindible si se quiere apuntar a desarrollos de ventas de un cada vez mayor número de viviendaspara grupos familiares de hasta 7 salarios mínimos de ingresos mensuales.

Financiamientos

Primera Vivienda: Financia el 100% del valor de la unidad. Otorga hasta G. 382 millones para familias con ingresos familiares de entre 1 y 4 salarios mínimos (G. 2.550.307 a G. 10.201.228), a una tasa anual del 7,9%. También posibilita el préstamo hasta G. 663 millones para grupos con ingresos familias de 4 a 7 salarios mínimos (G. 10.201.228 a G.17.852.149), con la tasa anual del 9,9%. Las cuotas son en guaraníes. Permite la compra de vivienda (terminada, a terminar y en preventa); construcción de vivienda; compra de terreno y construcción; refacción, ampliación y terminación.

Mi Casa: Financia el 100% del valor de la unidad. Su tope es de hasta G. 1.500 millones. Cuenta con la tasa de 8,40% (en guaraníes) y 5,95% (en dólares). Está destinada para financiar la compra, construcción, refacción, ampliación o terminación de viviendas. La cuota del préstamo no puede superar el 40% del ingreso global familiar.

En ambos productos, se cuenta con garantía hipotecaria (hasta 20 años de plazo), fiduciaria (hasta 30 años) y a sola firma (hasta 7 años).

¿Quiénes pueden acceder?

Asalariados, profesionales independientes, comerciantes o microempresarios, cuentapropistas.

Desde AFD recalcan que el ingreso familiar otorga mayor posibilidad de acceso al crédito. El concepto de Ingreso Global Familiar fue adoptado por la AFD para poder sumar los ingresos de los padres, hijos y hermanos de cualesquiera de los deudores principales.

Asimismo, acotan que de las 43 IFIS operantes (bancos, cooperativas y financieras), las que operan en el sector de viviendas son 32. Además, las familias pueden elegir la institución financiera de su preferencia.