Bancos financian construcciones y compra de viviendas por más de US$ 200 millones al año

El financiamiento de viviendas a largo plazo era impensable hace 20 años atrás; luego con el crecimiento de la clase media y la necesidad de cubrir el déficit habitacional, surgen políticas públicas como la fomentada por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para dar ese puntapié inicial al crédito inmobiliario de largo plazo.

Actualmente el crédito para el sector inmobiliario representa cerca del 8% de la cartera de los bancos y si bien al principio solo recurrían a los fondos de la AFD para satisfacer la demanda, hoy la mayor parte es financiada con recursos propios de las intermediarias.

Lea más: Bancos financiaron construcciones y compra de viviendas por US$ 200 millones en el 2021

Financiamiento para viviendas

Según cifras del Banco Central del Paraguay (BCP), a febrero último el saldo de la cartera de financiamiento de viviendas alcanzó G. 5,65 billones (US$ 785 millones), que representa un aumento interanual del 26% con respecto a febrero del año pasado cuando la cartera alcanzó G. 4,59 billones (US$ 656 millones). Estas cifras revelan que en el lapso de un año los desembolsos para financiamiento de viviendas, tanto con fondos propios y de la AFD fueron alrededor de US$ 143 millones.

A pesar de la incertidumbre internacional y local, hay mucho interés por parte de los ciudadanos que están interesados en conocer las opciones de financiamiento para la vivienda propia, lo cual se pudo evidenciar el último fin de semana en la Expo “Mi vivienda” que tuvo un rotundo éxito con más de 10.000 asistentes en solo dos días de exposición. Sin embargo, aún persisten las dificultades en el proceso de gestión y aprobación de los préstamos AFD por la burocracia instalada en las dependencias públicas como Catastro y Registros Públicos, que terminan trabando el acceso y una mayor dinámica en este rubro. Cabe mencionar que la AFD también reajustó sus tasas desde este año, aunque por el momento no se ha visto afectado el dinamismo de créditos, según señalan desde la banca de segundo piso.

Desembolso para construcciones

En lo que respecta a préstamos para construcciones de mayor envergadura o corporativos, hasta febrero del presente año, los bancos acumularon un saldo en cartera de G. 4,17 billones cerca de US$ 579 millones, frente a G. 6,64 billones (US$ 520 millones) de créditos activos que tenían en este rubro en febrero del año pasado. O sea, los desembolsos para construcciones en el lapso de un año fue de US$ 59 millones aproximadamente.

Entre construcción y viviendas, el monto financiado por los bancos orilla los US$ 205 millones en el lapso de un año (febrero 2022 a febrero 2023) y representa casi el 8% del total de la cartera de préstamos global de los bancos

Lea más: Financiamiento de casas se duplicó pese a limitaciones

Créditos vía AFD por US$ 106 millones

En lo que respecta a los recursos dotados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para construcción y viviendas a largo plazo en el año 2022 fue de US$ 106 millones, que fueron canalizados mayormente a través de bancos (90%), financieras y cooperativas, de acuerdo con los datos de la institución.

Según los datos, bajo la modalidad de “primera vivienda” fueron beneficiados unos 2.368 solicitantes y los desembolsos alcanzaron US$ 87 millones. En lo que respecta al producto “Mi casa”, fueron beneficiados 1.367 personas, siendo el monto global desembolsado en el último bajo dicha modalidad unos US$ 78 millones. Estos dos productos representaron el 60% de los desembolsos de la Agencia Financiera de Desarrollo en el último año.