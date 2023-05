¿Vendimos nuestra energía en Itaipú al Brasil?, ¿cuánto pagaron por MWh?

El valor promedio que pagaron desde Brasil al Paraguay por ceder gran parte de su energía entre 1985 y abril de 2023 es de US$ 4,21 por MWh, o sea G. 31 por KWh. El precio promedio industrial en la región, según agencias especializadas de la región, oscilaba entre US$ 90 y US$ 130 por MWh.