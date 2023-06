Eccande seguirá sin operar hasta el 30 de junio

El Esquema de Control de Contingencias (Eccande) está fuera de servicio mientras duren los trabajos que mantienen fuera de servicio las líneas de transmisión (LT). “Por una cuestión técnica, cuando está fuera la línea de 500 kV de Itaipú a Villa Hayes no podés meter el Eccande, que entra solo cuando la configuración está completa. Todavía no entra porque el sistema no está completo”, explicó el gerente técnico de la ANDE, Ing. Miguel Báez.

Agregó que luego de 23 días, el 1 de junio último se volvió a energizar la LT de 500 kV desde la Subestación Margen Derecha (SEMD) de Itaipú hasta la Subestación Villa Hayes, pero la LT de 220 kV estará fuera de servicio en los próximos días por horas. “Hasta que la configuración esté completa, recién volverá Eccande, que será para el 30 de junio”, indicó el funcionario.

Cabe recordar que la ANDE puso en servicio el Eccande el 7 de diciembre del año pasado, pero está fuera de servicio desde el 7 de mayo último, cuando se desconectó la LT de 500 kV de Itaipú a Villa Hayes. Antes también se había desconectado mientras se realizaban trabajos en la Subestación Puerto Botánico. “Cuando el sistema no está completo, Eccande no puede estar en servicio, porque por un problema técnico puede hacer disparar una línea y sobrecargar a la otra”, dijo Báez.