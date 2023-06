Este año, Itaipú remesó US$ 235 millones al Estado

De enero a mayo de 2023, Itaipú transfirió US$ 103 millones por royalties y US$ 93 millones por cesión de energía al Tesoro Nacional. Por su parte, la ANDE percibió US$ 39 millones en concepto de utilidades y resarcimiento de las cargas de administración y supervisión, según el reporte de la Dirección Financiera, Margen Derecha de Itaipú.

“Las condiciones hidrológicas actuales y el óptimo desempeño de la Central Hidroeléctrica fueron factores fundamentales para registrar un aumento en el monto de transferencias, considerando que, en el mismo período de 2022, la suma total había alcanzado USD 178 millones”, indica el informe de la binacional.

De los pagos hechos por la entidad en mayo de 2023, royalties totalizaron US$ 23 millones; por cesión de energía US$ 21 millones, y la ANDE recibió US$ 6 millones por utilidades y US$ 1,7 millones por el resarcimiento.

Lea más: Itaipú costó US$ 63.500 millones y este martes paga su última cuota