Itaipú costó US$ 63.500 millones y este martes paga su última cuota

La deuda relativa a la construcción y puesta en marcha de Itaipú Binacional, que posibilitará contar con la Central Hidroeléctrica completamente amortizada, se termina de pagar el 28 de febrero próximo, fecha en la que se abonará la última cuota. El monto a pagar ese día será US$ 115 millones, de US$ 63.500 millones que en total abonó Itaipú, según datos oficiales de la entidad.

Para este martes se tiene contemplado hacer un acto institucional binacional, en el que estarán los directores generales, más todas las autoridades de la institución en la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI).

Cabe recordar que hasta la fecha, el Brasil -con autoridades nacionales recientemente asumidas el 1 de enero de este año- aún no nombró por decreto al nuevo director general de la Margen Izquierda. Pero aunque no se oficializó, se sabe que será el economista y diputado federal por el Estado de Paraná, Enio Verri.

Hasta el cierre de esta edición, oficialmente seguía figurando en el cargo Anatalicio Risden Junior, así como todos los consejeros brasileños nombrados por el expresidente, Jair Bolsonaro.

Se pagó todo hace 7 años, al menos

Según el informe final de la auditoría de la deuda de Itaipú, realizada por la Contraloría General de la República (CGR), la cuenta espuria fue de US$ 4.193 millones, que benefició a Eletrobras y perjudicó a Itaipú y al Paraguay.

Según las hipótesis de la Contraloría, la deuda ya habría sido saldada entre 2014 y 2016, es decir hace al menos siete años.

Esta situación irregular se habría generado en los primeros años del funcionamiento de la hidroeléctrica. “En 1986, los representantes brasileños solicitaron la reducción de la tarifa establecida de acuerdo al Tratado, porque el Brasil no se encontraba en condiciones económicas de pagar. A raíz de eso, Itaipú determinó la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad durante los años 1985 al 1997, generando el aumento de su deuda, precisamente con la empresa brasileña Eletrobras”, indica el informe de la CGR.

Agrega que “esta situación empujó a Itaipú a subir su tarifa durante los años 1998 al 2020, de manera a restablecer cierto equilibrio económico, por encima de lo establecido en el estudio tarifario realizado por su Dirección Financiera. Este estudio había establecido una tarifa media constante de 17,10 US$/Kw (mes); sin embargo, su aplicación en ese momento ya no permitía cubrir las deudas, que aumentaron considerablemente por falta de pago en el periodo 1985-1997″.

Conclusiones

En su conclusión, resultante de la verificación de los informes y documentos a los que tuvo acceso la CGR, proveídos por la misma Itaipú, relacionados con la deuda de la binacional, se destaca que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo de Itaipú Binacional, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad, durante los años 1984 a 1996, a excepción del año 1991, en clara transgresión del artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en la entidad.

“Deuda ilegal”

El documento de la CGR, que menciona que desde el año 1985 al año 1997, a excepción del año 1991, al aplicar Itaipú la tarifa inferior al costo del servicio de electricidad, a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación al artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, dejó de percibir el importe de US$ 1.757.128.833,22 y generó una deuda ilegal de US$ 4.193 millones en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobras.