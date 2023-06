Anexo C: se perdieron cinco valiosos años en Yacyretá

Mientras que las autoridades y la prensa en general se preocupaban de la negociación del Anexo C de Itaipú, los técnicos de Yacyretá observaban con preocupación la falta de gestión para el arreglo del Anexo C de Yacyretá, señaló el exjefe del departamento técnico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ing. Leopoldo Melo.

Explicó que, debido a esta situación, se perdieron valiosos cinco años de posibilidad de desarrollo industrial en el Paraguay a través de una de las centrales binacionales importantes del país, de la cual no se puede sacar el provecho que se necesita para avanzar en el desarrollo económico.

“Pasaron cinco años de gobierno de Mario Abdo Benítez y no hubo avances en Yacyretá en lograr la total soberanía energética que tanto necesitamos para obtener un real aprovechamiento de lo que nos ofrece la Central Hidroeléctrica Yacyretá”, cuestionó.

Recordó que anteriormente se hizo una negociación sobre el tema con los argentinos, que fue plasmada en un acta de entendimiento para el ordenamiento financiero denominado Cartes-Macri, que derivó en una Nota Reversal N° 2, que fue aprobada por nuestro Congreso Nacional, pero hasta la fecha no sucedió lo mismo en el Congreso argentino.

“La desidia ante tan importante instrumento que el gobierno actual aplicó fue dañino para el Paraguay porque, luego de nueve años del vencimiento del Anexo C de Yacyretá, seguimos en un status quo que impide a la ANDE disponer un mayor aprovechamiento de la energía, porque la EBY no tiene una tarifa definida que le sea ventajosa para su uso en el país”, agregó.

Nuevo gobierno

Según el Ing. Melo, toda la esperanza de gestión para una revisión o aprobación con los argentinos de dicho instrumento recaerá totalmente en el nuevo gobierno del presidente electo, Santiago Peña.

“La Compensación por territorio inundado, que a la fecha suma más de 1.300 millones de dólares americanos, cuyo pago al Paraguay dependía de esa aprobación, seguirá aún pendiente pese a que el territorio que cedió el Paraguay fue fundamental para obtener la alta potencia de la Central Hidroeléctrica y para producir en mayor cantidad la energía eléctrica que en esta situación sigue y seguirá beneficiando mucho a la Argentina”, refirió.

Por tanto, aseguró que el gobierno de Santiago Peña, sin pérdidas de tiempo, deberá conformar un equipo de negociación, con hombres honestos y patriotas, con gran capacidad y experiencia, de manera a inmediatamente empezar a renegociar el ordenamiento económico-financiero de Yacyretá. “Deberá hacer todo esto para finalmente obtener una tarifa mejorada, además de recibir en tiempo y forma los beneficios de producción de la Central Hidroeléctrica, muy necesarios para aplicar en obras de infraestructuras para el desarrollo del país”, puntualizó.

“Cháke” para la Argentina

Cabe recordar que tras la reunión que mantuvieron el jueves de la semana pasada el presidente de la República Mario Abdo Benítez; el vicepresidente Hugo Velázquez y el director de la EBY Nicanor Duarte Frutos, en la que analizaron la situación actual de Yacyretá, el último de los nombrados admitió la posibilidad de dejar de producir energía en la central si es que Argentina no paga. “Si es que no hay pago, por qué tendríamos que estar produciendo energía si no van a reconocer la necesidad que ellos tienen (Argentina) y también la urgencia de cumplir los compromisos”, señaló ante periodistas apostados en el lugar, decía.