Suspender cesión de energía en Yacyretá a la Argentina, sugiere exjefe técnico

La propuesta del exjefe técnico de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), Ing. Leopoldo Melo, consiste en la suspensión de la cesión del excedente paraguayo en la central binacional Yacyretá a la Argentina, que realiza hace 28 años, hasta tanto el vecino país desista de su intención de cobrar peaje en la hidrovía y se resuelva la situación del Anexo C del Tratado de Yacyretá, que venció hace nueve años (2014).

Dijo que está comprobado que con la cesión de energía que el Paraguay consiente en Yacyretá, la Argentina se benefició enormemente. Al respecto, cabe recordar que hay documentos internos de la EBY en los que se demuestra que los argentinos utilizan la energía que cede nuestro país para exportarla al Brasil y a precio de mercado.

Además, mencionó que en Argentina facturan de manera unilateral e ilegalmente los servicios de potencia, según consta en informes en la EBY y que se requiere que la Contraloría General de la República (CGR) audite exhaustivamente apenas se levanten las medidas cautelares de no auditar.

El Ing. Melo explicó que el procedimiento de suspender la cesión de energía hará que la ANDE retire esa parte de la cesión, que sería alrededor del 43%, para el consumo interno en Paraguay. “En consecuencia, para compensar esta situación, nuestro país cederá más energía a los brasileños en Itaipú, que por lo menos pagan en tiempo”, dijo con cierta dosis de ironía.

En ese sentido, agregó que si se da esa situación el pago por cesión que debería de recibir de Argentina lo recibirá del Brasil. “Sabemos que históricamente, Argentina aplicó unilateralmente la Nota Reversal del 92 sobre la tarifa de energía de Yacyretá, que fue rechazada por el Congreso Nacional, que hasta ahora siguen utilizando para las liquidaciones de ventas de energía en Yacyretá”, relató.

El Ing. Melo recordó además que hace nueve años venció el Anexo C del Tratado de Yacyretá y la falta del tratamiento de las autoridades argentinas de la Nota Reversal N° 2/17 para el Ordenamiento Económico-Financiero de la EBY aprobado por nuestro Congreso Nacional. “Se observa claramente como una falta de respeto hacia el Paraguay y se visualizan pocas esperanzas de dicho tratamiento de parte de autoridades argentinas, que presuntamente no quieren arreglar la situación por conveniencia propia y tampoco definir una tarifa más conveniente para los intereses de ambos países”, explicó.

El exjefe técnico de la EBY agregó que el Gobierno debe asumir la responsabilidad y emitir un decreto para fijar una tarifa a la ANDE para pagar US$ 10 MWh la energía de Yacyretá. “Esto no es ilegal porque de manera similar, los argentinos realizaron ese acto para definir la tarifa que Cammesa debe pagar a la EBY por el concepto de energía activa”, mencionó.

Por ende, dijo que esto se puede realizar por isonomía, porque los argentinos por una simple resolución de la Secretaria de Energía fijan constantemente la tarifa que debe pagar Cammesa a Yacyretá en el orden de los US$ 10 MWh.

Por otra parte, apuntó que debido a la indefinición del Anexo C de Yacyretá, la falta de tarifa y contratos, la ANDE puede retirar en cualquier momento la energía que le corresponde de Yacyretá. “Nuestro gobierno no está obligado a pagar la diferencia con la tarifa de la Nota Reversal del 92, justamente porque no se ha definido el Anexo C de Yacyretá”, añadió.

Asimismo, es sabido que Argentina no paga por compensación de territorio inundado y siempre está atrasada en sus desembolsos por la cesión de energía.

Amenaza al comercio exterior

Grave amenaza se cierne sobre el comercio exterior de nuestro país por la posible detención y prohibición de operar a las embarcaciones con bandera paraguaya por Argentina, ante la judicialización del pago del peaje en la Hidrovía. El miércoles de la próxima semana se cumplirá el plazo de 15 días que dieron las autoridades argentinas antes de las interdicciones a las embarcaciones que no paguen el peaje de “derecho de paso” por la Hidrovía, según informaron fuentes del sector naviero.

Entretanto se espera la reunión de los países integrantes del acuerdo de la hidrovía: Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, del 17 al 19 de este mes.