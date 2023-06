Copaco registra pérdida de G. 37.456 millones en lo que va del año

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), presidida por el cuestionado Sante Vallese, solo acumula pérdidas, que hasta mayo de este año ya llegan a G. 37.456 millones (US$ 5,2 millones), según el balance preliminar de la estatal.

De acuerdo con los datos, el activo total de la compañía es de G. 1.171.278 millones (US$ 162,68 millones) y que su pasivo total alcanza G. 647.404 millones (US$ 89,9 millones). Asimismo, la empresa pública arrastra una pérdida acumulada de años anteriores de G. 357.862 millones (US$ 49,7 millones al cambio actual).

Varias centrales están sin combustible

Funcionarios de la empresa pública siguen preocupados ante esta lamentable situación financiera de la compañía y hay quejas de varias dependencias que paralizaron sus actividades por falta de combustibles.

Por ejemplo, hubo reportes de que en la central Trinidad, Sacramento y Molas López, ninguno de los seis móviles estaban trabajando porque ya no tenían combustible. “Están con desabastecimiento por la deuda de la administración de Copaco a los proveedores de combustibles”, advirtió uno de los trabajadores a este diario.

Una situación parecida ocurre en la central de Mariano Roque Alonso, porque hace más de tres semanas los móviles no pueden salir a atender reclamos de los clientes de la estatal, también por falta de carburantes. Denunciaron también que siguen los Atrasos en el pago los salarios a los casi 4.000 funcionarios que tiene la empresa.

Vox sigue desangrando a Copaco

La pésima situación financiera de Copaco también se debe a que la telefónica Vox (Hola Paraguay SA) le sigue desangrando financieramente. En este sentido, su satélite le adeuda G. 178.316 millones, justamente porque viene absorbiendo sus deudas, poniendo en riesgo su patrimonio, que representa el 53% del pasivo total de Vox.

Por ejemplo, Copaco se había comprometido a pagar a través de una refinanciación la deuda de US$ 4.754.590 de Vox a la multinacional Huawei Tecnhologies y sus subsidiarias.

Según detalles, Copaco debía abonar el monto de referencia en 47 cuotas corridas de US$ 100.000 y una última de US$ 54.590, pero que hasta hoy pagó solo seis cuotas. Esta situación pone en riesgo el patrimonio de la compañía y la expone a procesos judiciales no deseados, según advirtieron en su momento.

Copaco perdió US$ 26 millones en 2022

La Copaco tuvo una pérdida de más de G. 188.000 millones (US$ 26,1 millones al cambio actual) el año pasado, de acuerdo con su balance que, recordemos, sigue sin que la asamblea general de accionistas de la estatal lo apruebe debido a sus inconsistencias.

Asimismo, la estatal ya acumuló una deuda de G. 193.076 millones (US$ 26,7 millones) con sus proveedoras, que no sabe cómo honrará debido a su aguda escasez de recursos.

Los compromisos pendientes de pago de la administración de Sante Vallese abarcan contratos que datan del 2017 inclusive. En teoría, Vallese debía presentar la semana pasada un plan de mejoras a la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP), pero hasta hoy se desconoce si lo hizo o no. Tampoco se conoce el contenido del plan.

Mientras la Copaco se encuentra en esta situación, Vallese no responde los cuestionamientos a su gestión e incluso demandó a la empresa que dirige para cobrar G. 543 millones por jubilación, beneficio que la agonizante compañía sigue pagando a sus funcionarios, pese a la crítica situación de la compañía.