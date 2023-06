Clavo millonario de Vox: advierten que Copaco, al no pagar deuda, arriesga su patrimonio

En mayo del 2019, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) absorbió la deuda de US$ 4.754.590 de su empresa satélite Vox (Hola Paraguay) con la multinacional Huawei Tecnhologies y sus subsidiarias. Empero, la telefónica pública no pudo pagar esta obligación hasta la fecha.

Según detalles, debía abonarse el monto de referencia en 47 cuotas corridas de US$ 100.000 y una última de US$ 54.590, pero que hasta hoy solo pagó seis cuotas. El propio presidente de Copaco, Sante Vallese, admitió en una reciente entrevista que la estatal a su cargo no tenía los recursos para pagar esta deuda.

Asimismo, un informe interno de la estatal, fechado el 17 de abril último, del ex síndico Francisco Manzi, destituido en la última asamblea del directorio, revela la preocupación que existe en la estatal ante el incumplimiento del plan de pagos que acordó con Huawei.

Lea más: Solo Copaco defiende proyecto de ley que beneficia únicamente a firma Vox

En ese documento, Manzi advirtió a Vallese que la falta de pago de esta deuda “pone en riesgo el patrimonio de la compañía y la expone a procesos judiciales no deseados, debido a que a la fecha solamente fueron abonadas 6 cuotas de las 47 aprobadas, encontrándose la deuda próxima a la fecha del vencimiento total del crédito, en el mes de febrero del año 2023″.

Vallese alega que Huawei “entiende” los retrasos

ABC Color consultaba hace unos días sobre esta deuda a Vallese, quien como respuesta admitió que en este momento no cuentan con recursos para honrar la deuda con Huawei, pero que siguen manteniendo conversaciones con esta firma.

“Es una deuda que no se había pagado y que nosotros refinanciamos con la gente de Huawei para poder pagarles en cuotas y que no vengan en contra de Copaco. Creo que se pagó algunas cuotas y hablamos con ellos de que vamos a comenzar a pagarles apenas dispongamos de fondos para poder hacerlo”, explicó.

Lea más: Copaco agoniza, pero debe G. 32.000 millones por “premio” a jubilados

Añadió que la compañía extranjera “entiende la situación ya que es una deuda antigua” y que hay una intención de pago por parte de Copaco.

Millonario clavo de Vox

Según los datos, Vox contrajo la cuenta en 2011, un año después de que dicha telefónica fuera adquirida por Copaco por US$ 3 millones, bajo la presidencia de Mario Esquivel. La deuda correspondería a la provisión e instalación de 150 radiobases, por valor de US$ 12 millones, según los archivos.

Hasta la fecha no socializan los detalles de la cuenta de Vox con Huawei, porque Copaco siempre manejó las adquisiciones de su satélite fuera de la Ley 2051/03 de “Contrataciones Públicas”.

Un último informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), de agosto del 2018, señala que en 2015 Vox dejó de abonar a Huawei luego de que en noviembre de 2014 se aplicara una adenda al contrato. El 11 de enero de 2016, Vox abonó un total de US$ 1.038.765 a Huawei y luego empezó las tratativas para reestructurar su deuda, según el informe de Contraloría.

Lea más: La empresa de telefonía móvil Vox continúa desangrando a la Copaco

Con ley querían salvar Vox

Para salvar de esta pésima situación financiera a Vox, que sigue desangrando a Copaco, en la Cámara de Diputados pusieron de nuevo en su agenda el proyecto de ley que busca implementar el “roaming nacional”. Figuraba el tratamiento de este plan normativo en la sesión ordinaria de ayer, pero finalmente no lo trataron.

Llamativamente, solo Copaco ve “con buenos ojos” este proyecto, pues coincidentemente beneficia a su satélite Vox, porque si se lo aprueba, la telefónica pública podrá tener la misma cobertura de sus competidoras sin haber invertido para ello. Es que, con el roaming nacional, se busca que todas las telefónicas del país (Tigo, Personal, Claro y Vox) tengan la misma cobertura, compartiendo sus redes entre sí.