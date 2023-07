Casi duplicó la deuda pública que llega al 35% del PIB

Los compromisos de deuda en el gobierno de Mario Abdo Benítez se duplicaron y pasaron de US$ 8.040 millones (19% del PIB) en el 2018 a unos US$ 16.000 millones (US$ 35% del PIB) en lo que va de este periodo. El aumento fue de casi 100% en el último periodo.