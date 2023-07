A Junio, recaudaciones de la SET y Aduanas suman US$ 2.293 millones

En el mes de junio, la SET recaudó G. 1,32 billones (US$ 183 millones) en efectivo y G. 25.880 millones (US$ 4 millones) en compensaciones con créditos fiscales, alcanzando la suma de G. 1.35 billones (US$ 187 millones), informó la administración tributaria. En el mes junio se generó una variación interanual de 14,3% (sumando efectivo y créditos fiscales).

Es importante remarcar que la recaudación muestra un crecimiento positivo en términos de recaudación acumulada total. Con este resultado logrado en junio se alcanzó una recaudación acumulada total al cierre de junio del 6,1% por encima del mismo periodo del 2022, por un total de G. 10,26 billones (US$ 1.406 millones)

En tanto, que con la recaudación total acumulada de los primeros seis meses, se muestra una dinámica favorable en casi todos los rubros impositivos y se destacan del Impuesto al Valor Agregado (19%), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 16% IDU (17%). En tanto que el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro) presentaron retracciones del 13% y 15% respectivamente.

Recaudación de Aduanas baja 1%

Por otra parte, en lo que respecta a las recaudaciones de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en junio último superó la cifra de G. 1,2 billones (US$) 167 millones) debido al crecimiento en la importación de los principales rubros. El crecimiento interanual registrado en mes de junio fue de 11,4% respecto al mismo mes de año anterior, equivalente a ₲ G. 123 mil millones más.

Con este resultado, al sexto mes del año 2023, el monto total transferido al Tesoro Nacional por la Dirección Nacional de Aduanas alcanzó la cifra de G. 6,4 billones, equivalente a US$ 878 millones, arrojando un leve déficit acumulado de -0,1% respecto al mismo periodo del año pasado. A pesar del déficit, desde Aduanas destacaron que es el segundo mejor ingreso acumulado a junio en comparación a los registros de años anteriores.