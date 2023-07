ANDE corta el servicio de energía eléctrica a 500 morosos por día

El gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, contó que de todos los clientes morosos a quienes les cortan el suministro eléctrico, el 60% aproximadamente son los que se acercan a pagar sus cuentas o a financiarlas, por lo que son reconectados rápidamente.

Sin embargo, dijo que aquellos que no se vayan a pagar, en muchos casos implica que después se conectan de forma directa. “Allí interviene la unidad de pérdidas eléctricas”, añadió.

Cabe recordar que, entre otras acciones con las que la ANDE busca disminuir la cantidad de facturas impagas en la institución, figura intensificaron los cortes de suministro eléctrico desde el 22 de mayo pasado.

Lea más: Sigue operativo de cortes del servicio eléctrico por elevada morosidad

A finales de ese mes la ANDE tenía un nivel de morosidad del 31%, que pretendía bajar al 20 o 22% en este año, dijo Rolón.

Había entonces alrededor de 385.000 clientes con tres o más facturas atrasadas en el pago, en todo el país, de los cuales en Asunción y los departamentos Central y Alto Paraná se concentraban más del 40% de los clientes deudores.

Mientras, las deudas de clientes particulares alcanzaban los US$ 200 millones, las de entidades del Estado superaban los US$ 70 millones, de acuerdo con el gerente comercial.

Lea más: ANDE: hasta hoy se puede financiar deudas sin intereses

El gerente comercial explicó que lo no cobrado a las instituciones públicas no suman a la morosidad que sufre la ANDE, porque tienen una gestión diferente de cobro y porque además, no pueden cortarles el suministro energía eléctrica.