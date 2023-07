ANDE facturó solo el 72% de la energía eléctrica que entregó a su sistema

En el capítulo Pérdidas de Energía Eléctrica de la ANDE, correspondiente a su Memoria Anual 2022, se lee que entregó -a su sistema- 19.634.694 MWh, equivalentes nada menos a la producción anual de Yacyretá, claro en tiempos abundancia de agua y de potencia en operación.

En la parte relativa a las “Ventas de Energía”, la estatal consigna que la “Energía facturada (MWh)” llegó a 14.238.860 MWh.

En otras palabras, en el 2022, la empresa eléctrica del Estado paraguayo no facturó 5.395.834 MWh, equivalentes a la producción de cinco hidroeléctrica como la central nacional Acaray, pero también en tiempos normales.

En un tercer capítulo, concerniente al “comportamiento de la tarifa media anual de Energía”, observamos que en guaraníes, el año pasado, fue de 373/kWh o US$ 53,3/MWh.

Energía no facturada cuesta casi US$ 300 millones

Al multiplicar la cantidad de MWh que la ANDE no facturó en el ejercicio precedente, o sea 5.395.834 MWh, por la tarifa media nacional, en dólares, que según la estatal fue de US$ 53,3, comprobaremos que la cantidad de MWh que la empresa eléctrica no facturó en el ejercicio 2022 le costarán US$ 287.597.952,20.

Añade la Memoria que la tarifa de referencia fue calculada sin impuestos, que el tipo de cambio que utilizaron es el promedio, tipo vendedor, de cada año, según la información que le provee el BCP. En 2022, ese promedio, agregan, fue de G. 6.998/1 US$.

De acuerdo con el material informativo que la ANDE divulga cada año, en el ejercicio 2022, la estatal facturó 14.238.860 MWh a 1.601.131 clientes, por un monto que ascienda a los 5 billones 362 mil 915 millones.

La cantidad de energía no facturada excede inclusive a la correspondiente a la energía perdida que admite la empresa eléctrica del Estado, la que, de acuerdo con el correspondiente capítulo, asciende a 5.193.301 MWh, el 26,30% del total que entregó a su sistema, incluyendo los 2.752 MWh que exportó en ese ejercicio.

Grupos de consumo de la energía suministrada por la ANDE

En lo atinente a la facturación por grupos de consumo, la Memoria consigna que al Residencial le corresponde el 88%, con 1.408.865 clientes, 163 al Industrial, 184.002 clientes de la categoría “Otros”, la que según detallan engloba a clientes del rubro comercial, general y municipal.

En cuanto a los clientes gubernamentales, detallan que cuentan con 7.910 usuarios y apuntan que este renglón incorpora el consumo fiscal y el interno.

Añaden que la estatal contaba en el ejercicio anterior con 151 clientes la categoría que etiquetó como “Diferencial”, que se refiere a los suministros hechos en 23 kV, con facturación de potencia y energía en punta y fuera de punta de carga. En la columna Alta Tensión, consignan 13 usuarios y explican que se trata de los suministros que hacen en 66 kV.

En el grupo Muy Alta Tensión (220 kV) tenía cinco usuarios y en el de Electrointensivas uno, (220 ó 66 kV, según decreto 7551/17.