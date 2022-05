La ANDE pierde 5% en transmisión y 12% en distribución de electricidad, estiman

La ANDE, en su Plan Estratégico Institucional 2021-2026 estableció como meta la reducción de las pérdidas totales de energía en el orden del 3% con respecto a la línea de base, lo que significa que los indicadores de pérdidas totales a diciembre de 2026 deberán reducirse al 22,3%, según informó la empresa eléctrica estatal.

Por su parte, el gerente comercial de la entidad confirmó que, en promedio, la ANDE mantiene un porcentaje de pérdidas totales del 25%.

Lea más: Unos 150.000 usuarios roban electricidad, denuncia la ANDE

Detalló que las pérdidas eléctricas de la ANDE se clasifican en dos grandes tipos, las pérdidas no técnicas y las técnicas.

Pérdidas técnicas

Rolón explicó que las pérdidas técnicas son aquellas que se producen por las características propias de los componentes y materiales utilizados para trasmitir y distribuir la energía eléctrica, asociadas a la resistencia al paso de la corriente perdiéndose y a la transformación de niveles tensión, en la que se pierde en forma de calor, especialmente en la distribución para su comercialización.

Lea más: Robos de la ANDE: sospechas de filtración de datos antes de allanamientos

Agregó que en el proceso de transmisión se pierde un 5%, que es una proporción aceptable, según dijo; mientras que en el proceso de distribución las pérdidas técnicas se estiman un 12%.

Sobre este punto, mencionó que desde hace varios años, la entidad está trabajando en un plan de mejoramiento de la infraestructura eléctrica de la ANDE, con el cambio de conductores y transformadores, la modernización de subestaciones, medidores, etc, con el fin de ir disminuyendo las pérdidas técnicas y hacer más eficiente el servicio.

Pérdidas no técnicas

Por otra pare, explicó que las conexiones clandestinas o fraudulentas forman parte las pérdidas no técnicas, y están asociadas directamente al robo de la energía, que se está combatiendo mediante acciones con la Fiscalía, con la verificación e intervención de conexiones irregulares.

Si la estimación de las pérdidas no técnicas del 8% representa US$ 60 millones en un año, aplicando una regla de tres simple, proyectamos que el 25% de las pérdidas totales impactan cerca de US$ 187,5 millones en la contabilidad del ente.