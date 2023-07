Expo: UIP insta a las autoridades a que no se dejen seducir por el dinero sucio

En el acto inaugural de la 40ª Edición de la Expoferia Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios, y la 77ª Exposición Nacional de Ganadería, el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, instó a las autoridades en puertas del cambio de Gobierno a dejar de lado las peleas estériles y que cada uno en su rol haga su trabajo por el bienestar común y no por intereses partidarios. La inauguración se realizó ayer en el ruedo central del predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) con la participación de autoridades representantes de los tres poderes del Estado así como del sector privado.

Asistieron al acto el vicepresidente Hugo Velázquez, el vice electo Pedro Alliana, el titular del MIC Luis Castiglioni, entre otros.

Durante su discurso en representación de las industrias y comercios, Duarte fue enfático en reclamar una acción más firme por parte de la Justicia.

Dijo que los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los jueces deben cumplir la obligación de aplicar el rigor de la ley contra la delincuencia y lo ilícito. “La justicia debe prestigiarse de las manos de jueces y fiscales probos, y no de prevaricadores de sentencias”, acotó.

Tolerancia cero al contrabando

Duarte también pidió tolerancia cero para el contrabando que está afectando a muchas industrias. “Los contrabandistas y lavadores de dinero no pueden seguir caminando orondamente por las calles”, sentenció.

Agregó que el Estado debe ocuparse de temas urgentes para la sociedad, como la informalidad, el contrabando, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, el déficit en la caja fiscal, la deuda con los proveedores, el problema de la hidrovía, entre otros. Resaltó que de la generación de empleos se ocuparán ellos (sector privado).

La reforma del Estado debe llevarse a cabo, como una herramienta fundamental para proyectar un crecimiento sustentable.

Faltó transparencia

En otro momento, Duarte manifestó que hay preocupación por la falta de transparencia generada por la no participación del gremio industrial en la reglamentación de la nueva Ley de Suministro y Contrataciones Públicas. “Si no se escucha a quienes producen, se omite una parte fundamental del diseño de las políticas públicas”. Por el lado impositivo mencionó que la evasión sigue alta y que en esas condiciones no se justifican aumentos de impuestos. Acotó que están de acuerdo con el proyecto de unificar Aduanas y Tributación para crear la Dirección Naciones de Ingresos Tributarios.

Grandes ausentes

Un dato llamativo en esta edición es que ni el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ni el presidente electo Santiago Peña, estuvieron presentes en la inauguración de la Expo 2023 en Mariano Roque Alonso.

Tampoco se lo vio por el predio al ministro de Hacienda Óscar Llamosas ni al viceministro de Tributación Óscar Orué, el titular del Incoop, la Unidad anticontrabando, entre otras instituciones.