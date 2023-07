Para traer más energía de Itaipú a zonas de mayor consumo falta otra LT 500 kV

Luego de la entrada en operación de la Subestación Yguazú y de la línea de transmisión de 500 kV, doble terna, que la conecta con Itaipú, el siguiente paso es la construcción de la línea de 500 kV, doble terna, desde la Subestación Yguazú hasta la futura Subestación Valenzuela, señaló el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa.

Informó que en Valenzuela ya se inició la construcción de la subestación, a la que llegarán dos líneas de 500 kV de Itaipú, dos líneas de 500 kV de Yacyretá y otra, también de 500 kV, alcanzará Emboscada. “Son cinco líneas de 500 kV que se van a encontrar en la Subestación Valenzuela”, dijo.

El proyecto de ley para la financiación de la línea de transmisión desde Yguazú hasta Valenzuela, que está en licitación (aún en etapa de evaluación) tiene media sanción en la Cámara de Senadores y debe ser aprobado también en la Cámara de Diputados.

Se trata de un crédito de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un total de US$ 155.000.000, de los que US$ 70.000.000 provendrán del BID y US$ 85.000.000 de la JICA. Una vez que el préstamo se apruebe, la estatal podrá adjudicar la licitación.

“La Subestación Yguazú es el símbolo de la soberanía energética nacional, pero el sistema eléctrico nacional necesita todavía de muchas inversiones, que deben ser constantes”, añadió el Ing. Sosa.

Agregó que en este esquema, la Subestación Valenzuela, que contemplan en el contexto del Plan Maestro de la ANDE, será una subestación muy importante para el Sistema Interconectado Nacional, considerando que el consumo de energía eléctrica va ir aumentando. “Tenemos que mejorar la confiabilidad y disponibilizar potencia a nivel nacional”, agregó el presidente de la empresa eléctrica.

Destacó que en este momento, la Subestación Yguazú ya está alimentando al sistema eléctrico paraguayo a través de las dos líneas existentes de 220 kV, pero que para traer más energía hacia las áreas en las que actualmente se concentra el consumo, es importante construir la línea de 500 kV, doble terna, entre Yguazú y Valenzuela.