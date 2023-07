Con reciclaje quieren reparar molino chino que Engineering vendió a INC

El molino chino que la Industria Nacional del Cemento (INC) compró de Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, por US$ 12 millones, en el marco de las inversiones de los bonos soberanos en la estatal, está parado desde febrero de este año.

Esta máquina, denominada molino N° 2, de origen chino, dejó de operar en la planta de Villeta por falta de repuestos, según reportaron los obreros de la fábrica. Concretamente, esto ocurrió porque no se cuenta con cuerpos moledores y placas, indicaron.

Para solucionar este problema, la empresa pública estará reciclando las placas originales del molino viejo de la estatal, para adaptarlo al “nuevo” molino que se había comprado de la conocida “superproveedora” del Gobierno de Mario Abdo Benítez.

Presidente de estatal habla de ahorro

El presidente de la empresa, Ernesto Benítez, informó a este diario que lo que se hará es una “remanofacturación” y que esto se realizará para “ahorrar” el costo de la reparación. En este sentido, dijo que en vez de gastar unos G. 1.000 millones se gastará “solo” un poco más de G. 300 millones para hacer los trabajos.

“El trabajo de remanufacturación costará alrededor de 300 y algo de millones de guaraníes. ¿Por qué eso no más? porque vamos a utilizar placas desgastadas y vamos a fundir en una metalúrgica especializada para eso. Entonces vamos a fabricar piezas nuevas con nuestras propias piezas desgastadas, porque si compramos piezas nuevas eso implicaría probablemente el triple del precio como mínimo. Entonces lo que nosotros hacemos es aprovechar las placas que ya tenemos”, expresó.

Al mismo tiempo, el titular de la empresa, señaló que ya desarmaron las placas para que se puedan adoptar las medidas y los moldes. En este sentido, mencionó que ya tuvieron una “buena” experiencia con la reparación del molino N°1 -molino más viejo con el que hoy está produciendo la cementera- con la “remanufacturación”.

“Se llama remanufacturación, ya tenemos experiencia positiva de esto justamente con el molino N°1, entonces queremos replicar también para el molino N° 2. Realmente es un ahorro importante lo que hacemos con eso porque en vez de vender como un hierro viejo lo reutilizaremos”, expresó.

Obreros hablan de experimento

Obreros de la fábrica informaron ayer que desde martes se están “sacando placas originales del molino N° 1 para llevar a Wilko Metalúrgica, de Fernando de la Mora, para fundir y mandar hacer las placas que le faltan al molino N° 2″.

“Las placas que se llevan a Wilko Metalúrgica son las que se compraron para el molino N° 1, pero como no tiene repuestos el molino N° 2 se va fundir y se va adoptar las medidas de la placa que necesita molino chino. Se va experimentar para salvar esta situación, otra improvisación más, total el presidente no es el que paga”, expresó una de nuestras fuentes.

Fiscalía investiga dos carpetas

Ya en el 2019, la Contraloría corroboró que la inversión de los US$ 80 millones obtenidos por el Estado con los bonos en la INC fracasó, porque habían prometido aumentar la capacidad de producción de clínker y de cemento, pero el resultado fue todo lo contrario. Tras esta primera auditoría del ente contralor, la Fiscalía inició una investigación sobre el caso, que no avanzó hasta ahora.

El fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, está a cargo de las pesquisas desde diciembre del 2019, pero sin resultados a tres años y seis meses.

Respecto a las pesquisas, el fiscal Arce señaló a este diario que continúa la investigación y que ahora mismo está con una diligencia en la causa. En este sentido, dijo que no podía dar detalles y que “pronto” se tendría alguna definición.

Tras otra auditoría de la Contraloría, de agosto del año pasado, la fiscalía abrió otra carpeta fiscal, esta vez por el montaje del ventilador de tiro horno III, donde también hay indicios de un daño patrimonial de más de G. 2.173 millones. Esta carpeta está en manos la fiscala Natalia Fuster, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, desde hace tres meses y el próximo mes ya se realizará una pericia.