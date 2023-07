INC debe 900.000 bolsas de cemento a sus clientes, pero sigue sin producir

La Industria Nacional del Cemento (INC) suspendió el despacho de cemento puzolánico en su planta de Villeta la semana pasada, porque su viejo molino (el molino 1) tuvo una avería y el nuevo (molino 2), que fue proveído por Engineering, también está sin operar, en este caso desde febrero de este año.

Ante esa situación la planta dejó de producir y la estatal debe ya 900.000 bolsas a sus clientes, según confirmó a este diario el presidente de la empresa, Ernesto Benítez. También informó que esperan reactivar el despacho desde hoy lunes; sin embargo, los empleados de la fábrica confirmaron que siguen sin poder reparar las máquinas.

Debido a esta situación, la cementera no entrega de cemento a sus distribuidoras, las cuales pagan por adelantado para “asegurar” el suministro del producto.

Respecto al molino 1, Benítez señaló que siguen trabajando para superar la avería en los caños de lubricación, los cuáles se habían fisurado. Se esperaba reactivar la máquina el sábado último, pero finalmente esto no se pudo lograr, según se supo. Al cierre de esta edición seguían sin confirmar si pudieron reactivar la producción o no.

“Se había hecho una reparación que no dio resultado. Aparentemente la pieza también ya tiene un desgaste importante, volvió a tener una pérdida y entonces se volvió a desmontar. Tuvimos la colaboración de un taller, de una metalúrgica, que nos está ayudando”, dijo.

Molino “nuevo” que se compró de Engineering dejó de operar

Sobre el molino “nuevo” (molino 2), que la INC había comprado a la “superproveedora” del Estado Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, por US$ 12 millones, que está parado desde febrero por falta de repuestos, Benítez informó que están con el proceso de fabricación de las placas internas. Esta máquina está fuera de servicio por falta de los cuerpos moledores así como de las placas.

“Estábamos teniendo una producción relativamente acomodada con el molino 1, por eso decidimos desarmar las placas del molino 2 para tomar la medida de los moldes, pero justo cuando hicimos eso se nos vino el problema del molino 1. La fabricación de las placas del molino 2 continuará y en todo caso vamos a ver como agilizar”, agregó.

Recordemos que el molino chino compraron con una parte de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos que recibió la estatal durante la gestión del expresidente Horacio Cartes. El molino 2 fue inaugurado a inicios de agosto de 2018 (bajo presidencia de Jorge Méndez), con recepción definitiva en junio de 2020 bajo la gestión actual, de Ernesto Benítez).

No obstante, desde que se inauguró, la máquina solo tiene fallas e incluso pérdidas de aceite.

Fiscalía sigue sin imputar

La Contraloría General de la República (CGR) corroboró en dos exámenes, uno del 2019 y otro del 2022, que la inversión de los US$ 80 millones, provenientes de los bonos que colocó Gobierno en el mercado internaconal, en la INC fracasó, pero el fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que investiga este caso desde el 2019, no realizó ninguna imputación porque “no ve” los constantes problemas que tiene la fábrica. Tanto el horno de Vallemí y los molinos de Villeta se paralizan constantemente.