Juez ordena a ANDE darle a Clyfsa la potencia que la empresa le requiera

El abogado de la Compañía de luz y fuerza S.A. (Clyfsa), Daniel Mendonca, explicó el contexto de la resolución, con fecha del 25 de julio de 2023, del juez penal y de sentencia Víctor Ortigoza Aguirre, que ordena a la ANDE a que cumpla con la sentencia del 28 de octubre de 2021 en la parte que dice que “asegure el suministro de potencia requerida” por Clyfsa para el abastecimiento de electricidad de Villarrica.

Recordó que en el año 2021, la ANDE dictó una resolución limitando la potencia que Clyfsa puede contratar, por lo que la empresa promovió un recurso de amparo. ese amparo fue “para evitar el perjuicio que esto representaba”, dado que el consumo de Clyfsa va en aumento permanente, sobre todo en verano, manifestó.

Asimismo, el abogado mencionó que el régimen contractual establece que cuando Clyfsa le solicita a la ANDE un aumento de potencia, esta le debe conceder con fecha del día de la solicitud. “No solo no puede limitarle el consumo, sino que cuando Clyfsa le dice ‘necesito más potencia’, la ANDE debe darle lo que le solicita; eso está establecido en el contrato”, enfatizó.

Es así que, según Mendonca, con esos antecedentes se promovió la acción de amparo en el año 2021, que fue favorable a Clyfsa en primera y en segunda instancia. “Se estableció claramente que la ANDE le debía conceder la potencia en los términos convenidos, pero la ANDE cumplió solo parte de la sentencia”, dijo.

Señaló que como se insistió varias veces, por nota, aumentar la potencia y la ANDE le denegó el pedido, con argumentos técnicos, comerciales o jurídicos, los abogados de la empresa de Villarrica promovieron la ejecución de la sentencia del amparo, que es la resolución que salió el martes último. “En este juicio de ejecución de sentencia, porque el amparo ya se resolvió en el año 2021, el juez le dice a la ANDE que cumpla la sentencia en los términos en que fue dictada y en los términos que está acordado el régimen de otorgamiento de potencia”, detalló Mendonca.

Alegó que la sentencia decía dos cosas: no limitar a 24.500 kW, y concederle a Clyfsa el aumento de la potencia cuando le solicita. “ANDE cumplió lo de no limitar a 24.500 kW, pero no lo de aumentar la potencia cada vez que Clyfsa le solicite”, añadió.

La ANDE apelará la resolución, anuncia

La ANDE apelará hoy la resolución del 25 de julio de 2023 del juez penal y de sentencia Víctor Ortigoza Aguirre, que le ordena que cumpla con la sentencia del 28 de octubre de 2021, en la parte que dice que “asegure el suministro de potencia requerida” por Clyfsa para el abastecimiento de electricidad de Villarrica.

“Mañana (por hoy) estamos planteando un recurso de aclaratoria al juzgado que nos ordena esto, indicándole cómo se interpreta que el juzgado me ordene algo, y sin embargo la ley establece otra cosa, donde es facultad de la ANDE brindar la potencia que ellos requieren”, anunció el asesor jurídico de la empresa estatal, Carlos Nelson Medina.

Dijo que, probablemente, el planteamiento de la ANDE sea rechazado, porque en todos los fallos que se dictaron en el Juzgado de Villarrica tuvieron reveses. “Nosotros criticamos airadamente la sentencia pero por una cuestión de Estado de Derecho y, como dice la Constitución Nacional, podemos criticar la sentencia pero no podemos pregonar su desobediencia, tenemos que cumplirla”, adelantó.

El abogado recordó que cuando Clyfsa le solicitó a la ANDE un aumento de su potencia, que en ese tiempo era de 24.500 kW, y pidió subir a 30.500 KW, la empresa estatal le respondió (el 30 de setiembre de 2021) que no era factible el cumplimiento pretendido por una imposibilidad técnica de la Subestación de Villarrica.

“Inmediatamente Clyfsa promovió un amparo constitucional ante el Juzgado de Villarrica y este, el 28 de octubre del 2021, hace lugar al amparo. Es decir, Clyfsa señalaba en su amparo que la ANDE se negaba a darle 30.500 KV. La ANDE apeló eso, el Tribunal de Sentencia, el 5 de noviembre de 2021, confirmó la resolución y, en consecuencia, la ANDE la suministró 30.500 kW”, relató.

El asesor jurídico continuó diciendo que Clyfsa normalmente utilizaba esa potencia, hasta que un año y medio después, se presentó nuevamente ante el juzgado a promover la ejecución de sentencia, diciendo que la ANDE no estaba cumpliendo la resolución. “Esto no se ajusta a la verdad, porque tenemos todas las facturas que emitimos mensualmente, donde señalamos claramente que la potencia se extendió a 30.500 kW que peticionaba y en algunos casos, incluso más”, indicó.