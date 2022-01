Posibles cortes de energía por ineficiencia de Ande en Villarrica

A través de un comunicado, Clyfsa, empresa encargada del servicio de distribución de energía eléctrica en Villarrica, anunció que la ciudad registró un nuevo pico de consumo, 34 MW, pero que la empresa está preparada para soportar y asumir de forma robusta todo tipo de incremento de demanda hasta 60 MW gracias a las diversas inversiones que hizo en su infraestructura. Sin embargo, no puede expandir su capacidad por la limitante de la Ande.

Según la Clysa, “La Ande no ha realizado las inversiones requeridas en Alta Tensión para suministrar de forma segura y confiable tanto a Clyfsa como a otras ciudades dependientes de la estación ubicada en Paso Pé (Villarrica) de 220/66KV” y que; “la estación está operando fuera de los parámetros de seguridad, al 95% de su capacidad nominal”, razón por la cual “Alertamos a la ciudadanía que no se descartan cortes sectorizados o totales debido a las limitaciones de potencia a las que estamos sujetos por la ANDE”, manifiesta el comunicado.

Lea más: Dos organizaciones se lanzan contra el subsidio a Clyfsa

Al respecto, el presidente de la Clyfsa, Ing. Luis María Ocampos, aclaró que el problema no es la red local de Clyfsa, sino la estación de la ANDE que suministra a la empresa de energía eléctrica para su posterior distribución y también a otras ciudades de la región. “Necesita aumentar su potencia, pero para eso se necesitan muchas inversiones, que no hicieron. Nosotros estamos preparados para abastecer una demanda de hasta 60 MW. Sin embargo, si falla el transformador de la ANDE, el servicio se cortará. Ojalá que aguante, porque si no, nos quedamos sin electricidad y será un caos”, dijo Ocampos.

Por otro lado, Clyfsa también pidió aumentar la potencia reservada que compra de la ANDE de 24.500 kV a 27.500 kV, atendiendo al aumento del consumo y de usuarios en Villarrica. Pero la solicitud fue negada con el argumento de que Clyfsa paga un precio mucho menor a los establecidos en el pliego de tarifas de la ANDE.

Clyfsa tiene actualmente unos 17.000 usuarios, numero que aumenta en forma constante, además existen proyectos de loteamiento, apertura de nuevos barrios, que exigirán una ampliación del servicio de distribución de energía eléctrica, puntualizó Ocampos.

En 2017, cuando el Gobierno dispuso un aumento de energía, Clyfsa recurrió a la Justicia y obtuvo una medida cautelar que congeló la tarifa. Pero el precio que abona la empresa no cubre los costos de generación y transmisión de la ANDE hasta el punto de entrega, explicó a su turno el presidente de la estatal, Ing. Félix Sosa.

“La ANDE y el resto de sus clientes subsidian hoy el costo de la energía eléctrica redistribuida por esa empresa”, refiere también la nota que niega el aumento de la potencia reservada que había solicitado Clyfsa.

Lea más: En Guairá no solo hay minas de oro, también de bitcoin