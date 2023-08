MOPC invirtió US$ 4.105 millones en 5 años, según informe de gestión

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, publicó hoy un informe de gestión, en el que resaltó una inversión de US$ 4.105 millones en obras durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Desde agosto del 2018 a junio del 2023 se invirtieron US$ 4.105 millones. Esta inversión es ampliamente superior a la realizada en administraciones anteriores y se ajusta a la meta establecida para el periodo 2018- 2023″, resaltó el documento publicado en la fecha en el portal del MOPC.

Resaltó que estas obras públicas significaron mano de obra para 311 mil personas en todo el país. “En un contexto de pandemia, las obras públicas fueron fuente de empleo para unos 260 mil compatriotas, más de la mitad de ellos jóvenes y muchos en su primer empleo, para el cual han recibido por parte del Estado en convenio con los principales gremios de la construcción la capacitación de calidad para ofrecer un servicio de excelencia”, resaltó.

Se construyeron 4.169 kilómetros de pavimentación

Entre las obras estratégicas, citaron la duplicación de la Ruta PY02, el tercer tramo de la Bioceánica, el puente de la Bioceánica, rehabilitación de la Ruta PY09 “Transchaco”, la ruta Pozo Colorado -Concepción, construcción del Puente Héroes del Chaco, construcción del Corredor Metropolitano del Este, la ruta Alberdi-Pilar.

En este sentido, el informe enfatizó la construcción de aproximadamente 4.169 kilómetros de pavimentación asfáltica, que incluyen obras en la red existente, variantes urbanas, intersecciones, duplicaciones de calzada sobre red pavimentada y la pavimentación sobre caminos empedrados. De los 4.169 kilómetros ejecutados en estos 5 años, desde julio del 2022 hasta junio 2023 se construyeron más de 700 kilómetros.

Pero lo que no menciona el informe de gestión del MOPC es la deuda de US$ 360 millones a sus contratistas, monto que ya no se pagará durante este periodo de Gobierno.