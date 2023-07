MOPC admite que este Gobierno ya no pagará deuda de US$ 360 millones

El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia, presentó el miércoles último un informe ante la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones del Senado y en dicha reunión admitió que la deuda de la cartera a su cargo con las constructoras ya llegó a US$ 360 millones.

Este diario consultó ayer al viceministro de administración y finanzas, Carlino Velázquez, cómo estará pagando estos compromisos y admitió que esto ya no se cumplirá con este periodo gubernamental. Dijo que el nuevo gobierno, que asumirá el próximo 15 de agosto, debe encargarse de “cumplir” los pagos.

“Realmente nosotros ya no sabemos eso (cómo se va a pagar las deudas), la nueva administración ya debe hacer (los pagos). Nosotros lo que podemos decir es por qué se generó esa deuda, porque se autorizó en el presupuesto de gastos plurianuales y el Ministerio de Hacienda no proveyó en su momento los recursos para los pagos”, expresó a este diario el viceministro.

Deudas con bancos

Al mismo tiempo, Velázquez señaló que de la deuda de los US$ 360 millones, US$ 162 millones corresponden a la cesión de las deudas de las contratistas a los bancos de plaza. Esto porque ante la falta de pagos del Estado las empresas recurrieron a las entidades para acceder a fondos, dando como garantía los certificados pendientes de pago de las obras, por lo que los trabajos no se paralizaron.

Estas deudas con los bancos incluso está afectando a la calificación de las contratistas y hasta ahora no se tiene una solución y además, el MOPC tendrá que asumir los intereses por las demoras de los desembolsos (que finalmente terminarán cobrando las diferentes constructoras).

El ministro Segovia señaló que están trabajando con el Ministerio de Hacienda para el pago de US$ 200 millones de los pasivos, con lo cual se saldará gran parte de los compromisos asumidos con las empresas. Sin embargo, los pagos se concretarían recién el último trimestre de este año, según confirmó el ministro a los congresistas.

Nuevo Gobierno se encontrará con la deuda y el déficit fiscal

ABC Color conversó brevemente sobre lo que se viene en materia de obras con la futura ministra de Obras, Claudia Centurión, durante un recorrido que realizó en la Expo de Mariano Roque Alonso. Señaló que trabajarán con Hacienda respecto al problema que representará el déficit fiscal para seguir invirtiendo en las obras.

“Ese es un problema que vamos a trabajar en conjunto con Hacienda. Nosotros desde obras públicas vamos a trabajar en un plan que responda a las necesidades de la gente”, expresó.

¿Por qué el MOPC acumuló tanta deuda?

Según el ministro Rodolfo Segovia, el pasivo del MOPC con las contratistas fue acumulándose a causa de tres factores principales: Los topes establecidos por Hacienda al plan financiero del presupuesto asignado al MOPC, la pandemia y el tope del déficit fiscal establecido por ley.

“Además del tope del plan financiero establecido, el Ministerio de Hacienda también ha venido realizando topes a las cuotas del plan de caja asignadas al MOPC, lo cual ha afectado considerablemente la ejecución presupuestaria de cada ejercicio”, expresó.