¿Qué pretende la ANDE con la nueva estructura tarifaria que prepara?

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no busca un ajuste tarifario, sino una “tarifa horaria” mediante la “optimización” del uso de su infraestructura, declaró ayer su presidente, el Ing. Félix Sosa. No obstante, la posibilidad de la suba en ciertas fajas y horas de consumo no debe descartarse.