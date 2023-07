Presidente de ANDE: tarifa por electricidad es “insuficiente” para cubrir necesidades

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), reiteró la necesidad de un reajuste tarifario en la empresa estatal, insistiendo en que la empresa no es rentable por sí sola y se sostiene y es capaz de realizar inversiones solamente gracias a aportes financieros de las entidades binacionales hidroeléctricas.

Al 31 de mayo de este año, la deuda a largo plazo de la ANDE, acumulada desde el año 2000, llegaba a 9.581.665 millones de guaraníes (1.325,72 millones de dólares). Sosa señaló que el déficit tarifario de la empresa es exactamente igual a esa deuda.

“La Ley 966 (de creación de la ANDE) prevé que la ANDE debe tener rentabilidad sobre sus activos inamobibles del 8 al 10 por ciento para tener recursos para ejecutar las obras, eso no se cumple”, lamentó Sosa, quien recordó que hasta 2008 la inversión anual en infraestructura en la empresa no alcanzaba los 50 millones de dólares, lo que resultaba en “una calidad de servicio que dejaba mucho qué desear”.

Las inversiones mejoraron en la década pasada, pero esa mejoría se debió a préstamos en bancos multilaterales y beneficios de las hidroeléctricas y no a recursos propios generados por la ANDE.

“La tarifa es insuficiente para cubrir todas las necesidades”, enfatizó. “Tenemos la tarifa más baja de la región, porque gracias a beneficios de hidroeléctricas pudimos sostener una tarifa muy baja para el cliente final”, añadió.

El último reajuste tarifario fue hace seis años

El último reajuste a la tarifa de la ANDE, realizado en 2017, fue de un 20 por ciento, a pesar de que el reajuste necesario en esa época era de entre el 60 y el 70 por ciento. Actualmente, señaló Sosa, el porcentaje necesario de reajuste es menor debido a ese reajuste de 2017 y por la reducción en la tarifa de Itaipú.

Sin embargo, señaló que al estar en proceso de definición las nuevas condiciones de abastecimiento y la tarifa de Itaipú para el próximo año, la situación podría cambiar en 2024.

“La situación de ANDE desde hace tiempo, debido a la deficiencia tarifaria, no es buena. Una empresa debe ser sostenible por sí sola, no podemos dejar de invertir, todavía no tenemos el servicio adecuado”, subrayó Sosa.