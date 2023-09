Técnico deslinda responsabilidades en uso indebido de vehículo del DEAg

“A objeto de aclarar mi situación, quiero poner a conocimiento que durante la intervención de la Contraloría General de República (CGR) estando al mando de un vehículo de la institución que no contaba con identificación ni logotipo del MAG, yo me encontraba en una actividad oficial, me dirigía a una reunión con productores de Capitán Miranda. Efectivamente el vehículo no tenía número de RASP ni la inscripción identificatoria en las puertas porque era un vehículo nuevo, y todavía no se le había realizado la identificación, que es un procedimiento que no está bajo mi responsabilidad, sino del gerente de la DEAg, que en ese momento era el Ing. Clotildo Rodas”, indicó Bareiro.

El nombre de Bareiro se publicó en el contexto de un reclamo impulsado por funcionarios de la DEAg Zona Sur Itapúa, quienes se manifiestan y están alertas ante una posible reasignación de Clotildo Rodas al frente del organismo estatal. Los funcionarios no están conformes con una posible jefatura de Rodas, quien cuando estuvo al frente de la oficina regional fue objeto de cuestionamientos por presunto uso indebido de vehículos de la institución, entre otros hechos.

Intervención de CGR

Durante una intervención de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) efectuada en la Ruta PY01, en la ciudad de Carmen del Paraná el 25 de agosto de 2020, interceptaron una camioneta oficial al mando de Bareiro, quien, si bien contaba con una orden de trabajo, el vehículo oficial en que se trasladaba, una camioneta de la marca Isuzu modelo D-Max, chapa HCU 517, “en el momento de la verificación no contaba con la placa y la tarjeta de Identificación expedida por la Dinatran, y el Nº de RASP, en contravención a las disposiciones y normas que rigen la materia”, según indicaba el informe.

“Estaba en una misión oficial, tenía la orden de trabajo, y mi jefe inmediato, que en ese momento era el Ing. Clotildo Rodas, me autorizó. Igual, después asesoría jurídica me apercibió por escrito, pese a que no era mi responsabilidad”, dijo.

Rodas se desempeña actualmente como funcionario contratado como coordinador interinstitucional del MAG en el departamento de Itapúa, dependiente del gabinete ministerial, y técnico regional para Itapúa de la Dirección de Comercialización del MAG. El funcionario fue denunciado por uso indebido de vehículos de la institución por parte de una organización de ciudadanos contra la corrupción, y también fue señalado como supuesto responsable del talado de árboles y venta de madera de una oficina de la DEAg en Itapúa. En ambos casos el funcionario deslindó responsabilidades.

Según denunciaron los trabajadores del ente, el mismo estaría apelando a contactos políticos e impulsando su retorno a la gerencia. Los funcionarios rechazan tal posibilidad y amenazan con manifestaciones e impedir su ingreso a las instalaciones de la DEAg en caso de que ello ocurra.

Rodas, por su parte, negó tal situación y aseveró que no está concursando para el cargo.