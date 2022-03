Denuncian tala de árboles en propiedad del DEAG para la venta, pero representante lo niega

Supuestamente se echaron los árboles de Coronel Bogado para reformar el local del DEAG en Carmen del Paraná, y se vendieron las maderas.

Nos comunicamos con el Ing. Gerardo Rojas, director del DEAG, quien refirió que Clotildo Rodas es el gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario, Itapúa Sur, con asiento en Coronel Bogado.

Señaló acto seguido al consultarle acerca de los árboles talados, “yo no tengo esa información, yo no conozco, no sé ni de qué árboles se trata. Solamente él -Clotildo Rodas- puede saber, no estoy en ese tema. Soy director de Extensión Agraria, Rodas es mi compañero de trabajo, pero yo soy el director”, remarcó.

Rojas apuntó, “la denuncia no es contra mío, no soy competente para decir si es añoso árbol, no sé eso, no se si comercializó”.

Clotildo Rodas, gerente del DEAG en Coronel Bogado

Por su parte, el gerente del DEAG en Coronel Bogado, Clotildo Rodas, al dar su versión, dijo que la tala de árboles ocurrió en Carmen del Paraná. “Se sacaron árboles exóticos que no son añosos, y estaban por caerse sobre la casa de la señora vecina. Además estamos restaurando nuestras oficinas”, declaró.

Contabilizó “siete árboles que estaban alrededor y que apeligraban a la construcción, se trata de gravillea y pinos, dos variedades, especialmente gravillea que estaban por caer encima de la casa del vecino”.

Sostuvo tener autorización de la Municipalidad de Carmen del Paraná para la obra y la tala de árboles. “Iba a brotar dentro de un mes si se hacía poda, además caen hojas y trancan tejas, entonces las lluvias se filtran y el agua entra -a las casas-”, dijo.

“Yo hice el pedido de permiso a la municipalidad porque las raíces levantan los pisos de las construcciones. Se echaron los árboles hace 15 días porque se está haciendo la restauración -de las oficinas-”, insistió.

Además, “estamos consiguiendo árboles nativos para que ellos puedan plantar alrededor, tenemos en macetas apepu que va a ser más bueno, porque los que estaban eran insostenibles de manejar con las tormentas”, afirmó.

¿Se vendieron las maderas?

El Ing Agr. Rodas también respondió a la pregunta de si esos árboles talados se vendieron tal como denunciaron los vecinos. “Los árboles cortados tenemos acumulados en depósito y van a hacer mesas para exposición de las ferias regionales de Encarnación, ya que solemos alquilar”, justificó.

Insistió, “no, ninguna madera se vendió, el aserraje pagué de mi bolsillo y tengo en el depósito una parte en la oficina de Capitán Miranda y otra parte que mañana me van a transportar, y de eso vamos a hacer las mesas. Ahora son tablones”.

Rodas se defendió, “la gente que haya llamado es malintencionada, yo particularmente no voy a cometer ese tipo de errores. Tengo fotos de los árboles y como estaban por caer. Porque podía haber matado a la vecina, y se echaron a tiempo”, finalizó.