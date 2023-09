Desde el jueves, ANDE está retirando casi el 50% de la energía de Yacyretá

En el marco de un paquete de medidas que dio a conocer el viernes último el presidente de la República, Santiago Peña, Paraguay aumentará “el máximo posible” su retiro de la energía de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Esto debido a los incumplimientos de pagos del gobierno argentino y al cobro de peaje en la hidrovía.

En este contexto, el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa contó que en la noche del jueves se llegó a casi al 50% del retiro de la energía que nos corresponde de Yacyretá. “Desde ayer estamos realizando esto. Llegamos al 40% de toda la generación de Yacyretá, casi llegamos al 50% anoche (por el jueves)”, detalló.

Agregó que el retiro de la producción de la EBY va a depender mucho de la generación que se tenga en dicha hidroeléctrica, pero que la intención es que se utilice el mayor porcentaje posible. “Es una decisión política del Gobierno traer lo máximo posible de Yacyretá”, aseguró.

Además, sostuvo que la binacional compartida con Argentina no percibe los ingresos necesarios que le corresponden por parte del gobierno del vecino país. “La EBY no recibe ingresos necesarios de parte de Argentina, por eso es conveniente que la ANDE aumente su retiro para obtener recursos financieros y así sostener el funcionamiento operativo y administrativo, y no depender de ellos (Argentina)”, dijo el Ing. Sosa.

Explicó también que la ANDE tiene las condiciones técnicas para retirar el 50% que le corresponde por el Tratado. Contó que habitualmente el 85% del suministro del interconectado nacional es a través de Itaipú, el 12% de la EBY y 3% de la represa de Acaray.

“Ayer (el jueves) al inicio del día teníamos 100 megavatios (MW) de potencia inyectado desde Yacyretá a Paraguay y en este momento estamos con 900 megavatios de potencia (el viernes). Eso vamos a ir realizando de acuerdo a las necesidades de la demanda de energía eléctrica en Paraguay”, añadió.

Recordó también en el año 2019 se realizaron las obras complementarias en la barra de 500 kV en Yacyretá y se dejaron en condiciones las líneas LP1 y LP2 de 500 kV que posibilitan hoy, sin ningún problema, traer técnicamente toda la energía que nos corresponde en Yacyretá.

Por su parte, según otras altas fuentes de la ANDE, en el horario de punta, la empresa estatal de electricidad ya está retirando 1000 MW de potencia de los 1300 MW que le corresponden al país. “En promedio, en el horario de punta estamos retirando 1000 MW, pero estábamos retirando antes apenas 150 MW”, resaltó.

Agregó que la baja carga de demanda de energía del sistema complica retirar todo, pero que según el pronóstico meteorológico, a partir del miércoles próximo aumentará la temperatura y esto permitirá retirar la totalidad que le corresponde al Paraguay de Yacyretá.

Propuesta hecha en mayo

Cabe recordar que el exsubjefe técnico paraguayo de Yacyretá, Ing. Leopoldo Melo, ya en mayo pasado recomendó al Gobierno -entonces a cargo del presidente Mario Abdo Benítez- que suspenda la cesión de energía a la Argentina en la binacional hasta que este país desista de su intención de cobrar peaje en la hidrovía y se resuelva la situación del Anexo C del Tratado de Yacyretá, que venció hace nueve años (2014). “En consecuencia, Paraguay cederá más energía a los brasileños en Itaipú, que por lo menos pagan en tiempo”, dijo.

Dicen que Paraguay abrió el vertedero

De acuerdo a la publicación del diario La Nación de Argentina, “en una medida extrema y que generó máxima tensión entre los socios binacionales de Yacyretá, Paraguay abrió de forma unilateral el vertedero de Aña Cuá al máximo y dejó correr el agua que se necesita para hacer funcionar la represa, vaciando parcialmente el embalse”.

Explican que el vertedero de Aña Cuá es un brazo del río Paraná por donde corre un caudal ecológico de 1.000 metros cúbicos por segundo con unas enormes compuertas que pueden regular ese paso. “Los técnicos paraguayos de Yacyretá lo abrieron primero para dejar correr 2.000 metros cúbicos por segundo y luego 4.000 metros cúbicos por segundo”, añaden.

Informan que según pudo averiguar dicho medio periodístico argentino, también efectivos de la Armada paraguaya se hicieron presentes en la central. “El hecho ocurrió el jueves entre las 19 y las 23 y recién ayer cerca de las 17, tras la intimación y el reclamo del titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por Argentina, se logró restablecer el funcionamiento del vertedero”, agregan.

“Ayer recibimos una comunicación que ellos, por una medida unilateral, decidieron abrir las compuertas del brazo Aña Cuá. Eso tiene una fuga de agua que normalmente es de 1.000 metros cúbicos por segundo, por el caudal ecológico, primero lo llevaron a 1.500, después a 3.000 y finalmente a 4.000 metros cúbicos”, cuentan que explicó el titular de la EBY lado argentino, Fernando de Vido. Y añadió que tras el reclamo de la parte argentina al titular de la EBY por el lado paraguayo, Luis Benítez Cuevas, “las compuertas volvieron a quedar en su posición correcta”. Pero advirtió que si se hubiera mantenido la situación en el tiempo hubiera afectado la generación de energía.

Quisimos conocer la versión del director paraguayo de la EBY y del subjefe técnico, Ronnie Ayala, pero no respondieron.