Operador de Petropar se expone a una multa de hasta 1.000 jornales tras denuncia de falsificación

El titular de la Dirección de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Juan Paredes, informó esta mañana que la firma Petroservice SRL, representada por Guido Enrique Caballero, operadora de la estatal Petropar, se expone a una multa de 200 a 1.000 jornales tras la denuncia de falsificación de marcas de fraccionadoras de gas. También advirtió que el caso puede tener una derivación penal.

La citada firma fue denunciada ante dicha institución por recargar y precintar garrafas de otras marcas para comercializarlas con el capuchón de “Ñande Gas”, que es la marca de GLP (gas licuado de petróleo) de Petropar. Paredes agregó que las operadoras de la petrolera pública no pueden repartir garrafas, ya que no es una fraccionadora de ese combustible.

“Existen multas que rondan hasta los 1.000 jornales acá en el MIC y eso es bastante fuerte. Particularmente, no puedo decir cuánto se va a multar, pero están en un rango que va de 200 a 1.000 jornales. Y esto es un tema también que es muy probable que pueda tener una derivación ya penal”, explicó.

Recordemos que el empresario Caballero admitió que cometió un “error” al recargar y precintar garrafas de otras marcas para comercializarlas y dijo que lo hizo para ayudar a una tía que trabaja en el Mercado Nº 1, a la que quería “vender gas a un precio más barato”. Dijo que solo vendía en este lugar, pero según las denuncias ante el MIC comercializaba garrafas recargadas en varios puntos de la capital.

Derivarán pruebas a asuntos legales del MIC

Paredes también indicó que la Dirección de Combustibles está investigando el caso y que derivarán todas la pruebas a asuntos legales del MIC. “Nosotros estamos buscando evidencias y las evidencias son las que deben arrimarse en un acta ministerial y ser presentadas a asuntos legales, en eso estamos”, informó.

También insistió en que Petropar no es una empresa fraccionadora, por lo que no puede repartir garrafas, por lo que el hecho es muy grave. “Este señor (Guido Caballero) no podía hacer lo que estaba haciendo. Y encima, otra vez, poniéndole un identificador de Petropar a una garrafa que ni siquiera es de Petropar, porque Petropar no puede tener garrafas porque no es fraccionadora también. Es gravísimo de verdad”, señaló.

También señaló que las empresas que trabajan en el sector conocen las leyes reguladoras y que deben cumplirlas. “Ellos conocen el trabajo que se tiene que hacer, de una forma correcta. Hay normas, hay resoluciones, hay decretos, inclusive leyes. La ley de recarga de garrafas es muy clara y el decreto reglamentario de esa ley habla de que deben tener aparatos especiales para cargar. No es que tienen que cargar por cargar nomás. Es un peligro. Y encima, otra vez, ponerle un capuchón o un identificador a una empresa que ni siquiera es fraccionadora”, enfatizó.