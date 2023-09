“Me voy a trabajar”, afirma ministra de MOPC sobre su viaje a Praga

“Yo me voy a trabajar”, señaló la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, refiriéndose al viaje a Praga, República Checa, para participar del “Congreso Mundial de Carretera 2023″. Esto, en medio de la crisis de las obras públicas en el país, por la deuda de casi US$ 400 millones a las contratistas y que será auditada por la Contraloría General de la República, sumado a un año en donde se prevé caída en el rubro construcción. De hecho, se observó un desempeño de -9,5% al segundo trimestre del año, luego de haberse registrado -4,3% en 2022.

En entrevista con ABC, la ministra señaló ayer que recibió la invitación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para este congreso y que participará de una cumbre de ministros de toda la región en la que Paraguay no podía faltar. El evento se desarrollará del 2 al 6 de octubre, pero la ministra ya viajó el pasado miércoles.

“La CAF me invitó, hay una cumbre de ministros de obras públicas de toda la región y tengo el honor de representar a Paraguay para mostrar lo que estamos haciendo. La agenda del presidente (Santiago) Peña tiene un fuerte componente de posicionamiento de Paraguay y el progreso que está teniendo nuestra nación y el resurgir de un gigante. Eso se hace con presencia internacional y nosotros tenemos que estar presentes en la discusión internacional sobre las mejores prácticas para nuestro camino”, expresó la ministra cuando se le consultó al respecto.

“Mejores practicas a nivel mundial”

Señaló que el evento en el que participará, de PIARC (Asociación Mundial de Carreteras), es el Congreso Mundial “donde están las mejores prácticas a nivel mundial”, sobre temas de transporte, caminos vecinales, carreteras, resiliencia de infraestructura y los conceptos medioambientales.

“Realmente es una oportunidad importante para tener una presencia. Por supuesto que está el tema de hidrovía también, todo lo que hace relación a la infraestructura de comunicación y de transporte”, expresó.

Cuando se le insistió que varios sectores cuestionan este viaje en medio de una crisis de las obras, por las millonarias obras impagas que acumuló la cartera a su cargo con las contratistas, además de un segundo año consecutivo de caída de la industria de la construcción, la ministra señaló que la agenda del MOPC es muy amplia y que tiene un equipo humano que solucionará los problemas que surjan durante su ausencia al país.

“La agenda del Ministerio de Obras Públicas es amplia y tiene un enorme equipo humano también. (Con mi viaje) el ministerio no deja de trabajar y de avanzar, nosotros hemos planificado, por supuesto, todas las acciones. El Viceministro de Obras (Arístides José María Espinoza Vargas), queda como ministro sustituto en este periodo de días que no voy a estar. Finalmente yo me voy a trabajar, estoy en un viaje institucional, representando realmente, como te digo, con muchísimo orgullo al MOPC y a Paraguay en esa mesa cumbre de ministros también del sector de obras públicas”, insistió.