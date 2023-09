Gremios cuestionan cobro de comisión para nueva funcionalidad del Sipap

El servicio de solicitud de pago, orientado a comercios que se enmarca dentro de las nuevas funcionalidades del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) y Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) que el Banco Central del Paraguay (BCP) pondrá a disposición de los usuarios desde el mes de octubre es la única opción que tendría costo, al menos por ahora.

De hecho el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó el cobro de una tarifa máxima de 1% a comercios en concepto de comisiones, y el uso sería similar a la que operan en el mercado, las procesadoras de tarjetas para pagos en comercios. Cabe mencionar que por este servicio las procesadoras cobran un tope del 3% en concepto de comisiones. No obstante, considerando que el sistema del Sipap fue desarrollado y financiado por el BCP, se cuestiona que se recargue este porcentaje de 1%.

Resta incentivo digital

Alberto Sborovsky, empresario del rubro de supermercados expresó que empezar a cobrar Sipap en cualquiera de sus funcionalidades, resta incentivo al pago digital.

“En este caso se quiere cobrar a los comercios, un porcentaje que puede impulsar la bancarizacion de mipymes y de comercios en general”, lamentó. Dijo también que si primero se lanza un servicio gratuito, y cuando se comienza a usar de forma masiva luego se quiere cobrar un porcentaje, cuanto menos no es ético.

Por su parte Christian Cieplik, también vinculado al sector supermercadista expresó que es un contrasentido que se quiera cobrar por el Sipap en una época de plena digitalización donde justamente se busca reducir el uso del efectivo. Además señaló que el sistema fue creado por el BCP financiado con nuestros impuestos por lo que considera que no tiene porque cobrarse comisiones por su utilización.

Mipymes serán las más perjudicadas

A su vez, Luis Tavella de Federación Paraguaya de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fedemipymes) consideró que es un despropósito el cobro de comisiones por esta nueva funcionalidad. Dijo que no hay justificación para el cobro porque el uso de la tecnología hace que bajen los costos de intermediación y de recursos humanos, entre otros.

“Los más perjudicados como siempre vamos a ser nosotros los del sector Mipymes considerando que el 98% de las empresas de este país son de este grupo. También cuestionó el cobro muy alto de comisiones de hasta 5% en los giros realizados vía telefónicas. “También aquí debería tener una regulación como lo fue en su momento con la tasa de interés de las tarjetas de créditos. Es notable como en vez de bajar los costos de la formalización , siempre ven y encuentran cómo hacer que cueste más y más y más le alejan a las micros empresas.

Solo en el 2022 se concretaron 42 millones de transacciones por más de US$ 80.000 millones (el doble del valor del Producto Interno Bruto). Este año estaría alcanzando un nuevo record de transferencias por cerca de US$ 100.000 millones.

Objetivo debe ser la inclusión financiera

Para Ernesto Figueredo presidente de turno de la Federación de la Producción, Industrias y el Comercio (Feprinco) el objetivo debe ser la inclusión ya que la experiencia con el caso del tope de tasas en las tarjetas de crédito en su momento excluyó a muchos del sistema bancario y hoy se financian a tasas muchos más altas. “Por ende el diálogo y observar los resultados y datos del sistema debe ser el camino de encontrar mejores soluciones”, expresó Figueredo.

Indicó que el Sipap es una herramienta formidable de formalización e inclusión a la banca formal. “Mirando al largo plazo se debe encontrar un equilibrio para volver sostenible el sistema ya que todo tiene costo se tarife o no alguien paga”, afirmó.

Las facilidades que se dieron en los últimos años para creación de cuentas básicas de ahorro con requisitos mínimos sumado al fenómeno de la digitalización con las Entidades de Medios de Pagos Electrónicos (Empes) y Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) impulsaron la apertura de 1 millón de cuentas de ahorro en solo un año.

Transferencias no se cobraran

Referentes del sector bancario reiteran que el Sipap no será sostenible por mucho tiempo y más aun por el crecimiento explosivo de los canales digitales. El titular del BCP, Carlos Carvallo, aseguró que el Sipap es gratuito y seguirá siendo gratuito, atendiendo que es un bien público.

Detalló que la función desarrollada por los bancos (de pagos) es la única que se cobra y el BCP le impuso un tope de interés del 1%, pero es optativo.

Se crearon más de 1 millón de cuentas en un año

Según registros de bancarización que obra en el portal del Banco Central del Paraguay (BCP) al cierre de junio último figuraban en el sistema unas 6,2 millones de cuentas de ahorro (casi igual a la totalidad de población total del país según el último censo), frente a 5,2 millones que estaban activas en el 2022. Al considerar estas cifras se tiene un incremento del 20%, es decir casi un millón de cuentas que se crearon en un solo año.

Por su parte, datos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) figuran que están garantizadas alrededor de 4.317.705 de cuentas de bancos y financieras. Aquí no se incluyen las cuentas en Cooperativas, las cuales no cuentan con ningún fondo de garantía

De acuerdo con los datos, el 97% de las cuentas de ahorro son para cuentas a la vista, cuentas básicas y cuenta corriente y solo 3% de las cuentas son clientes con depósitos a plazo, CDA

Explosión de cuentas

Sobre este fenómeno de creación de cuentas de ahorro, Alberto Acosta, presidente de Banco Familiar y directivo de la Asociación de Bancos explicó que el crecimiento de las cuentas pasivas de los bancos fue impulsado por el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) lo que llevó an un aumento significativo en la apertura de cuentas. No obstante, Acosta indicó que el desafío para los bancos radica en rentabilizar estas operaciones, ya que prácticamente no generan ingresos, y la rentabilidad de los bancos proviene principalmente de los créditos.

“Las tres funciones de los bancos son captar dinero, movilizar y prestarlo. Hoy en día, la única fuente de ingresos para los bancos es el crédito”, expresó.

Exitosa implementación de nuevas funcionalidades

Desde el 11 de septiembre último están vigentes y disponibles para el público las nuevas funcionalidades del Sistema de Pagos Instantáneos (SPI). Desde la banca matriz resaltan que durante los dos primeros días de la puesta en vivo del SPI, se realizaron un total de 20.334 transferencias que involucraron a cooperativas, con lo cual resaltaron la activa participación de los clientes y el interés demostrado.

Estas transferencias representaron un valor de casi G. 15.400 millones. Además, se concretaron 627 devoluciones y se realizaron 599 solicitudes de devoluciones.

Por otra parte, las funcionalidades inicio de pago, solicitud de pago y módulo de CAS (alias), las cuales se encuentran aún en producción controlada, estarán a disposición del público en general el 16 de octubre próximo, informaron desde el ente monetario.

Las nuevas mejoras en el sistema incorporan:

Devolución de fondos: que permite reembolsar una transferencia que el cliente ha recibido por error. Solicitud de devolución de fondos: En este caso si el cliente que realizó erróneamente una transferencia, podrá solicitar la devolución. Subparticipantes: permitirá al cliente de una cooperativa habilitada, recibir y enviar transferencias de hasta G. 5.000.000 a través del SPI de manera continua