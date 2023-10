Yacyretá: Peña decidirá nuevas medidas tras negación de compromiso por parte de lado argentino

Este martes, el vicepresidente Pedro Alliana anunció que el presidente Santiago Peña convocó para hoy al director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez, a una reunión para analizar los pasos a tomar luego de que el lunes la administración argentina de la binacional negara afirmaciones hechas por el ministro paraguayo de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, referentes a la deuda de Argentina con la entidad.

Ayer, la administración argentina de Yacyretá desmintió “taxativamente” afirmaciones del ministro Fernández de que se acordaron pagos mensuales de 30 millones de dólares para saldar la deuda de más de 150 millones de dólares de Argentina con la binacional.

El vicepresidente Alliana dijo hoy, en comunicación con GEN, que técnicamente el comunicado de Yacyretá Argentina es correcto porque la binacional no acordó ningún pago mensual, ya que la deuda no es de Yacyretá sino del Tesoro argentino, enfatizando que el gobierno del país vecino reconoció la deuda.

“Una lástima cómo se está manejando el gobierno argentino; evidentemente no hay seriedad de parte de ellos y de parte nuestra ya no hay credibilidad, no son sinceros”, dijo el vicepresidente.

“Tomar otra vez medidas”

Comentó que en la reunión de hoy entre el presidente Peña y el director paraguayo de Yacyretá “vamos a debatir el tema y seguramente tomar otra vez medidas que para (los argentinos) y para nosotros seguramente no son agradables”.

Semanas atrás, en el contexto de la controversia por el cobro unilateral de un peaje a embarcaciones en la hidrovía Paraguay-Paraná por parte de Argentina, el Gobierno paraguayo interrumpió temporalmente la cesión de su energía excedente de Yacyretá a Argentina.

“Si no vamos a cobrar una deuda por cesión de energía y estamos regalando, conviene más usar nosotros la energía”, dijo, afirmando que Argentina se ha visto obligada a comprar de Brasil la energía que no recibió por cesión de parte de Paraguay, a un precio cinco veces más alto.

El Gobierno paraguayo mantiene que la deuda de Argentina con Yacyretá por la cesión de la energía excedente paraguaya en 2022 es de 36 millones de dólares y que, si se suma a esa cifra la energía cedida en lo que va de 2023, la deuda llegaría a los 90 millones de dólares.

Recientemente se anunció que ambos gobiernos llegaron a un acuerdo que incluía la cancelación de la deuda de 2022 por parte de Argentina antes de que culmine el presente año, por medio de tres pagos de 12 millones de dólares.

Sin embargo, el vicepresidente Alliana admitió que ese acuerdo fue “de palabra” y no se hizo por escrito, alegando que Argentina quería incluir en un eventual acuerdo formal aspectos relacionados a la hidrovía Paraguay-Paraná con los que el Gobierno paraguayo no estaba de acuerdo.