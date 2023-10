EBY: Argentina no cumple su plan de pagos y ni habla de la deuda del 2023, critica el gobierno

El gobierno de Santiago Peña ratificó que la deuda de Argentina con el Tesoro Nacional y con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es de más de US$ 150 millones y que mientras no actualice el pago de estas cuentas atrasadas, Paraguay no dará su aprobación en los organismos multilaterales para nuevos desembolsos para el vecino país. Es decir, en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, mientras no se pague lo adeudado, el gobierno no dará su no objeción a favor de la Argentina.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, comentó que desde el gobierno argentino propusieron un plan de pagos, que se refiere única exclusivamente a las deudas del 2022, pero que no presentaron ningún plan de pagos referente al 2023. “Incluso dentro de lo que ellos propusieron para el 2022, en los cuales existen dos tipos de deudas, una para el Tesoro y otra para el funcionamiento en Yacyretá, de dar un total de 30 millones de dólares (por mes); el único desembolso que hicieron hasta ahora fue de 12 millones de dólares”, refirió.

Contó que prometieron nuevamente desembolsar el siguiente lunes (hoy). “Pero hay que recordar de estas sucesivas promesas han venido haciendo durante los últimos tiempos y en ningún caso están cumpliendo con el calendario que ellos, incluso, están proponiendo”, criticó.

El ministro recordó que los pagos solamente se refieren a una parte de lo adeudado en el año 2022, por lo cual “queda bastante del 2022 y queda todo el 2023″. “Estamos al primero de octubre, así que hay un atraso de por lo menos nueve meses también con respecto al 2023; entonces el monto es bastante más lo que dice el canciller (Santiago) Cafiero”, puntualizó.

Fernández manifestó que a él le afecta directamente la deuda que Argentina tiene con el Tesoro, por cesión de energía. “De los 92 millones y algo que ellos tienen (de deuda), y eso se sigue acumulando hasta el final de año, solamente pagaron 12 millones y nos estamos peleando hoy con el querido Luis (Benítez, director paraguayo de Yacyretá) para saber si eso le corresponde a gastos operativos o al Tesoro”, señaló.

Ante la consulta de por qué sería esa “pelea”, el ministro contó que en su discurso, ellos dijeron (por el canciller argentino) que el pago es por cesión de energía, pero que el dinero lo depositaron en la cuenta operacional de Yacyreta, donde corresponde el pago por el uso de la energía.

“Ni siquiera es el 10% de todas las deudas”

El primer pago de US$ 12 millones, que realizó el gobierno argentino tras el acuerdo de regularizar sus cuentas atrasadas con el gobierno paraguayo y con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), está “muy por debajo de la expectativa y muy por debajo de las promesas que ellos hicieron de regularizar aunque sea lo del 2022″, expresó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

Reiteró que son US$ 92 millones los que se le debe al Tesoro Nacional por cesión de energía, más otros US$ 60 millones que deben para el funcionamiento normal de Yacyreta, por el uso de energía. “Nos ratificamos en el número que ya habíamos dado anteriormente de 150 millones de dólares aproximadamente. Solamente se pagaron 12 millones de dólares, eso ni siquiera es el 10% de todas las deudas que tienen con Yacyreta y con el Tesoro paraguayo”, sostuvo.