INC adjudicó la compra de coque a único oferente de licitación

A través de la resolución N° 063, del 22 de setiembre último, el titular de la Industria Nacional del Cemento (INC), Gerardo Guerrero Agusti, adjudicó la compra de 30.000 toneladas de pet coke o coque de petróleo, que es el combustible que se utiliza en el horno de Vallemí para la producción de clínker, principal insumo del cemento.

Benefició a la empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, que fue el único oferente de la subasta a la baja electrónica. El monto de la adjudicación fue por US$ 10.350.000, es decir, un precio de US$ 345 por cada tonelada del producto.

Concretamente fue adjudicado el ítem 1 del llamado y el ítem 2, para la provisión de 20.000 toneladas más del producto, fue dejado sin efecto, pues Monte Alegre propuso US$ 7.600.000 por esa cantidad de coque, es decir, US$ 380 la tonelada. La firma debe entregar el producto en Vallemí.

INC sigue comprando coque a elevado precio

Recordemos que este llamado se realizó cuando la cementera aún tenía un contrato vigente para la compra de coque, justamente con Monte Alegre, el cual tenía serios problemas de provisión. La empresa debía proveer 30.000 toneladas y se le había adjudicado sin competencia bajo la modalidad de excepción por urgencia impostergable durante la administración del extitular de la INC, Ernesto Benítez.

El monto de este contrato con Monte Alegre, que se rubricó el 10 febrero último, es por US$ 15,3 millones, lo que significa que la estatal le está pagando US$ 510 por cada tonelada del producto, que es el precio más caro que la estatal ha pagado por la compra de coque.

La INC venía abonando US$ 229 por tonelada en 2019, US$ 300 en 2020 y US$ 449 en 2021, pero hoy paga una cotización mucho más alta. Si bien la propuesta de ahora de Monte Alegre es más barata respecto al monto del contrato vigente, sigue siendo bastante elevada respecto a compras anteriores de la cementera.

INC trabaja a pérdida

La INC realizó una “inversión” de US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos en sus plantas de Villeta y Vallemí, ejecutada principalmente en el gobierno de Horacio Cartes, con la excusa de aumentar la producción y, por ende, sus ingresos.

Se buscaba “ahorrar” con el cambio del sistema de combustión del horno de clínker de Vallemí (de fuel oíl a coque), pero esto no se ve hasta hoy. Hoy la cementera estatal sólo registra pérdidas y no puede pagar ni a sus proveedoras, que es vital para la operación de la fábrica.

El presidente de la INC, admitió hace poco en entrevista con ABC que la estatal hoy está trabajando a pérdida, justamente por el elevado precio que paga por el pet coke y prometió encontrar nuevos proveedores que oferten precios competitivos.