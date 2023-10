Empresaria admite que compra directa se concretó tras reunirse con Eddie Jara

La empresaria Andrea Lafarja Bittar intentó justificar ayer la apurada contratación por vía de la excepción que realizó la estatal Petropar, para adjudicar la compra de gasoil a su empresa AP SA, por un monto máximo de US$ 51,5 millones, sin tener la experiencia en el rubro.

Ayer, en una entrevista con ABC Cardinal, señaló que contactó a través de una tercera persona -cuyo nombre no dio- con el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, y que luego conversó con él mismo sobre el contrato directo que ahora que ahora se le adjudicó, pese a que su empresa no tiene experiencia en el rubro de los combustibles.

“Cuando yo llamo, yo ni le conocía a (Eddie) Jara, le conocí ahora. Me dijo: ‘Andrea, vení, vamos a hablar’. Le interesó, pues le dije, por favor, a través de una persona, yo no hablé directamente con él, y me dijo que me vaya. Ese mismo día le dije: ‘chicos, yo quiero entrar en la licitación’ y me dijeron ‘licitaciones no, vamos a hacer una compra directa’. Ah, bueno, ¿me pueden avisar? (les dije) porque yo tengo buenos precios. Y así fue, súper limpio, súper blanco todo, no hay nada que esconder”, expresó.

En otro momento, intentó negar que haya sido la única oferente de la convocatoria por vía de la excepción, alegando que también participaron Trafigura y Vitol. Pero en el acta de apertura del llamado se puede notar que solo su firma, AP SA, logró ofertar, según el documento publicado en el portal de Contrataciones. De esta forma ganó el millonario contrato para proveer un monto máximo de 70.500 metros cúbicos (70.500.000 de litros) de diésel automotriz de calidad tipo A a la estatal, a un precio de US$ 730,9 por metro cúbico.

Misteriosos socios y conversaciones con ministro

Según el gerente de Petropar, William Wilka, la empresa de Lafarja presentó un contrato de joint venture con un trader que está en el mercado de commodities, que tiene contratos con refinerías, “demostrando” así la existencia y la disponibilidad del producto que proveerá. El documento sigue siendo un misterio.

Cuando se le insistió quienes eran sus socios, la empresaria señaló que uno es árabe y otro es peruano, pero no dijo de qué empresas se trataban, ni tampoco dio sus nombres, pese a insistencias. “Ninguno es paraguayo. El que está acá, por ejemplo, voy a decirte es peruano y la otra persona es de allá luego, de Arabia Saudita. Pero lo que pasa es que…los árabes nunca están... vos no podés decir sus nombres. Ese es el tema. Por eso es que le llaman a gente del país para poder hacer negocios”, expresó.

Cuando se le consultó si el ministro de Justicia, Ángel Barchini, conoce a su socio Árabe, admitió que sí, pero que ella los presentó negando cualquier vínculo del alto funcionario con el negocio. “Él (Barchini) no tiene ningún tipo de vinculación, pero yo le presenté a él. Sí, esto sí es cierto. Yo le presenté”, expresó.

Se le insistió si llegó a Petropar a través del citado ministro, dijo que nunca tuvo conocimiento y que ella ya contactó a Barchini cuando se enteró que el caso de la contratación millonaria iba a salir a la luz publica.

“Él nunca tuvo conocimiento de esto hasta hace una semana que me llamaron a decir que iba a pasar todo esto. Yo le conté, la verdad que yo le llamé y le dije: ‘mira, estoy asustada porque pasó esto’ y me dijo ‘no te preocupes, porque esto es demasiado limpio’”, expresó, dando a entender que estaba al tanto de que las publicaciones periodísticas iban a salir a la luz.

Eddie Jara sigue en silencio tras dar el “sí”

Luego de que Lafarja haya confirmado que la compra directa de gasoil de Petropar se concretó tras reuniones que mantuvo con Eddie Jara, el titular de la estatal se mantiene en silencio y hasta hoy no dio ninguna explicación, pese a insistencias de este diario.

Mientras tanto, la empresaria valoró la atención que recibió de las nuevas autoridades del Gobierno. “Desde que subió este Gobierno, desde el primer día que yo pedí una reunión con el presidente de Petropar, me dio la reunión sin conocerme”, expresó.

En otro momento enfatizó: “Con este Gobierno me acerqué. Cuando di el precio de esta persona (su misterioso socio árabe), me dijeron obviamente que sí, que ellos necesitan combustible más barato para bajar el precio”.