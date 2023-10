Jubilados instan a combatir evasión de patronales en IPS

En conferencia de prensa, la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UnjPy) instó a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) a combatir fuertemente la evasión del seguro social que ronda el 63, además de unas cuantiosas empresas que están en mora en su cumplimiento con el IPS. Según informaciones preliminares de la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP), las deudas de las patronales con el seguro social asciende a más de G. 4 billones y en algunos casos incluso, se arrastran pendientes desde hace 40 años.

Directivos de la AOP no consideran como una “deuda incobrable”, y sostienen ya que existen variables que permiten a la previsional ir cobrando lo adeudado.

Además de esto, también el Estado adeuda a la previsional en concepto de aporte estatal al seguro, un compromiso histórico que nunca se abonó y orilla los US$ 500 millones. A esto se debe sumar además, el convenio con el Ministerio de Salud por atención en la pandemia, que a la fecha no se abonó y asciende a US$ 70 millones.

En representación del gremio de jubilados Pedro Halley indicó que la previsional debería dar prioridad a estos temas para impulsar los ingresos y garantizar el beneficio de los jubilados.

“Exigimos que el gobierno nacional que tanta injerencia ya tiene en el IPS, que por lo menos tenga la decencia de pagar su cuenta”, manifestó el vocero de los jubilados.

El gremio de jubilados salió al paso de las declaraciones de directivos de la institución sobre la situación de crisis en que se encuentra actualmente el fondo jubilatorio utilizando las rentas de las reservas. En este contexto, el consejo del IPS sugirió medidas correctivas urgentes para volver al equilibrio en las finanzas, entre ellas reducir la evasión, elevar los años de aportes o recalcular la base de cálculo del haber jubilatorio, entre otras que requerirán cambios en las normativas.

“Rechazamos esta supuesta situación de crisis como un argumento para instalar una idea perniciosa para todos que es la instalación de la superintendencia de pensiones. Como si la superintendencia de jubilaciones viniera a solucionar el problema de todos”, expresó Pedro Halley en referencia al proyecto de Ley que está siendo analizado en Senado