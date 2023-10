Cuestionan el silencio del Gobierno sobre la estrategia nacional en Itaipú

“Mientras cientos de jóvenes se manifiestan frente a la entidad en Hernandarias y en Ciudad del Este, hay puntos que deben ser puestos bajo la lupa, en este momento histórico”, indica un comunicado de la Campaña Itaipú ñane mba’e.

Resaltan que a dos meses de los 50 años de la vigencia del Tratado y de la asunción del nuevo gobierno, seguimos ante un silencio total con relación a qué hacer con Itaipú. “No se conoce ninguna estrategia nacional para Paraguay, los nuevos consejeros aún no asumieron, no hay un plan del gobierno paraguayo para Itaipú. Pero los hechos avanzan de facto, a beneficio de otros”, dicen

Advierten que Brasil sigue consumiendo nuestra energía paraguaya a precio de migaja, mientras seguimos sin vender. Por su parte, también Argentina sigue recibiendo nuestra energía paraguaya cedida, aunque no paga su deuda y sigue vendiéndola de forma ilegal.

“Empresas electrointensivas y criptomineras ilegales siguen aprovechando nuestra energía en territorio nacional, sin un camino de desarrollo. Y mientras pasa todo esto, se sigue yendo la luz”, puntualizan.

La Campaña sostiene que los fondos de Itaipú siguen sin ser transparentados y mucho menos auditados. “No ingresan al Presupuesto General del Estado y no apalancan el desarrollo. No hay una propuesta de transparencia y mucho menos de participación en esta oportunidad estratégica”, cuestionan.

Señalan además que la tarifa y el presupuesto de Itaipú 2024 deben ser definidos en estas semanas, consolidándose allí la oportunidad que quedará abierta en este rompecabezas, donde debemos empezar a mirar el futuro post-2023.

“Una estrategia nacional que ponga a Paraguay en el centro. Una participación ciudadana que sea garantía de desarrollo. Una acción unida que nos lleve a buen puerto. Profundicemos el debate y la acción”, proponen finalmente en su comunicado.