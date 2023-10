Cada segundo que pasa es pérdida de Paraguay en Itaipú

Ya han transcurrido dos meses desde que se cumplió el plazo establecido en el Anexo C del Tratado de Itaipú para la revisión de sus disposiciones y aún no ha acontecido absolutamente nada. El Gobierno tiene la responsabilidad y la obligación institucional, política y moral de informar a los paraguayos qué está haciendo al respecto, cuáles son sus objetivos y cuál es el cronograma estimado, porque cada segundo que pasa, cada metro cúbico de agua que atraviesa por cualquiera de las diez turbinas paraguayas para producir energía consumida por Brasil, es pérdida para el Paraguay. En general los paraguayos les tenemos un gran aprecio al Brasil y a los brasileños, pero ya les hemos prácticamente regalado nuestra energía por mucho tiempo; no podemos seguir haciéndolo por diez años más, y el Gobierno tiene que mostrar qué está haciendo para que ello no siga ocurriendo.