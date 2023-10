Acorralado, Petropar tuvo que cancelar escandaloso trato firmado con Andrea Lafarja

Petróleos Paraguayos (Petropar) informó en horas de la noche de ayer que finalmente rescindió el bochornoso contrato que hizo con la empresa AP SA, representada por Andrea Lafarja Bittar, que debía proveer 70.500 metros cúbicos de gasoíl a la compañía estatal, por un máximo de US$ 51,5 millones (ID 427.649).

La anulación del acuerdo de compraventa se produjo tras aparecer serios indicios de que hubo direccionamiento en esta contratación directa, pues la firma no tenía capacidad técnica de proveer diésel a la petrolera pública, ya que solo tiene experiencia en la venta de alfombras, decoración y reparación de acondicionadores de aire. Pero aún así se le adjudicó el millonario contrato.

Petropar informó que la anulación del convenio ocurrió porque la compañía de la deportista no presentó la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que nuestro diario viene advirtiendo desde hace varios días. Se sospecha que no pudo conseguir la citada caución, que debía dar una cobertura de unos US$ 2,5 millones a Petropar, porque la empresa no tendría la solvencia para que una aseguradora le otorgue la póliza.

“Es importante señalar que la rescisión no representa ninguna pérdida para la empresa estatal. Asimismo, es transcendental resaltar que este hecho no afecta el abastecimiento, puesto que el mismo está asegurado gracias a otras compras que ha realizado Petropar aprovechando ofertas del mercado”, se lee en el comunicado de la compañía pública.

Asimismo, la distribuidora estatal de combustibles informó que independientemente a aquello, los precios de sus productos no tendrán variaciones por lo menos hasta finales de la primera quincena de noviembre.

Santiago Peña defendió contrato de Petropar con Lafarja

La rescisión del contrato se realizó luego de que el presidente de la República, Santiago Peña, haya defendido (en horas de la mañana) el contrato de Petropar con AP SA, y habló de un “combustible más barato” para defender a la proveedora de alfombras, ignorando los cuestionamientos.

Se le preguntó a Peña si el contrato se ajusta a la ley, a lo que señaló: “nosotros entendemos que sí”, omitiendo totalmente que la empresa de Lafarja no tiene experiencia en el rubro y, además, las denuncias de direccionamiento de la adjudicación por vía de la excepción, pues Petropar incluso flexibilizó el pliego de bases para beneficiar a AP SA.

Petropar flexibilizó pliego

Según los datos, en los llamados anteriores la petrolera exigía a los interesados un patrimonio neto mínimo de US$ 15 millones, con lo cual se garantizaba la capacidad financiera de los interesados. Sin embargo, esa exigencia fue suprimida para que se pueda contratar a la empresa AP SA y, tras esa “ayuda”, la compañía –teniendo un patrimonio de solo US$ 915.021– se había quedado con el contrato de US$ 51,5 millones.

De acuerdo a los registros de los últimos contratos suscritos, ninguna proveedora de gasoíl llegó a ganar un concurso de Petropar con un patrimonio neto que no supere el millón de dólares. Pero no solo eso fue ignorado, pues AP SA sería una empresa de maletín, ya que no existe en la dirección que figura en el contrato que firmó con Petropar, tampoco en ninguna de las direcciones que aparecen en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En Petropar nadie pudo explicar hasta ayer cómo la empresa de Lafarja pudo cumplir con la capacidad técnica del pliego de bases y condiciones cuando nunca antes se dedicó al rubro de combustibles, pues anteriormente solo ganaba pequeños contratos para proveer alfombras, realizar decoraciones o reparar acondicionadores de aire a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Los contratos de dicha firma con la Dinac estaban entre los 30 millones a 184 millones de guaraníes. Pero aún así la citada compañía ganó el acuerdo para proveer un monto máximo de 70.500 metros cúbicos (70.500.000 litros) de diésel automotriz de calidad tipo A a Petropar, a un precio de US$ 730,9 por metro cúbico.

No presentó la póliza a Petropar

Según la DNCP, Petropar permitió a AP SA que presente una simple declaración jurada como garantía de mantenimiento de su oferta, cuando debía contar con una póliza. Asimismo, la firma nunca arrimó la póliza de fiel cumplimiento del contrato, lo que generó más dudas respecto a la solvencia económica de la compañía.

El lunes último venció el plazo pactado en el contrato para la entrega de la caución, pero la petrolera estatal hasta le dio más tiempo. Aún así no presentó la caución, por lo que Petropar no tuvo otra alternativa más que cancelar el contrato.