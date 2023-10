Reflotan en Brasil la “tesis” que en Itaipú Paraguay puso solo el agua

“El análisis de los flujos financieros y la distribución de la energía de la central hidroeléctrica de Itaipú muestra que los brasileños pagaron íntegramente la deuda por la construcción de la central binacional en el río Paraná entre Brasil y Paraguay”, se lee en el material de referencia.

El ´párrafo, entre comillas” corresponde el encabezamiento del material que publicaron en correiodoEstado.com.br -también en Folha de Sao Paulo - el último fin de semana, pero el estudio de base corresponde al Instituto Acende Brasil, un think tank, que ya en las negociaciones del 2008/2009 se había opuesto a la triplicación del factor multiplicador de la fórmula de actualización de la suma que, en carácter de “compensación”, pagaban al Paraguay por cada GWh (1 GWh = 1000.000 KWh.

A esta suerte de “concesión graciosa” al Paraguay, ciertos institutos del vecino país, la consideraron entonces y, por lo visto, la siguen considerando inclusive hoy. como “generosa”.

Recordemos, aún con la triplicación que comenzaron a aplicar en 2011, “la cantidad considerada generosa”, arañaba apenas los US$ 10/MWh (1 MWh = 1000 KWh).

Pagaron al Paraguay US$ 4,21/MWh

Se prolongamos el lapso en estudio a los 39 años de generación que ya acumula la central paraguayo/brasileña, comprobaremos que la avaricia, perdón “generosidad” del think tank traspone levemente los US$ 4/MWh (US$ 4,21/MWh) .

Acende explica que “la regla dice que la porción no consumida por un socio se transfiere al otro a cambio de un pago y que el año pasado Brasil pagó US$ 218,5 millones por esta transferencia, una cantidad considerada generosa”.

Si con la frase “el año pasado” se refieren al 2022, las cifras de Acende no coinciden con los informes oficiales de Itaipú, porque según la rendición oficial, en concepto de Compensación por Cesión de Energía, la binacional transfirió al Paraguay US$ 183.059.100 ¿Dónde está los faltantes US$ 35,4 millones?.

Si dividimos la suma correcta por la cantidad de MWh que cedió el Paraguay en esos 12 meses, descubrimeros que la generosidad de nuestros tanqueros mide apenas US$ 10,2/MWh.

Precios de mercado en el mercado eléctrico regional

El último reporte de www.segingeniería.com de setiembre último destaca el MWh industrial, en media tensión, en Uruguay se cotizaba en US$ 139, en 132 en Chile, 123 en Brasil, etc., no se referían sin dudas a precios de costo.

El párrafo selecto, atribuido al Sr. Claudio Sales, presidente de la Acende Brasil dice: “Brasil pagó todo, basta con ver el flujo de dinero, Pagó la deuda, la operación , los costos. Todo fue pagado por los consumidores de energía del lado brasileño”.

¿A quién pagaron?, es la primera pregunta que Sales debe responder a sus lectores. A Eletrobras, la gran acreedora de Itaipú, inclusive en la década que arrancó el 4 de abril de 1986, cuando ante un pedido del entonces director generar brasileño de Itaipú, Ney Braga, el Consejo de Administración de la binacional redujo la tarifa de Itaipú de US$ 14,75/kWmes a US$ 10/KWh. El bache presupuestario fue cubierto con préstamos de Eletrobras, cuyas tasas de interés, también deben investigarse muy pronto, sin concesiones a nadie.

Es economía básica ....

“Este análisis ignora completamente conceptos económicos muy básicos. Cuando uno compra o consume un bien o servicio, en el precio se paga por el mismo. Está el costo de todos los “insumos”' (además del lucro si hubiere”. Itaipú “se realizó en el entendimiento que el retorno del mismo (energía) superaba largamente los costos. Entonces, quién más se beneficia del mismo NO es quien paga menos los costos, sino quien aprovecha más los retornos (consume más energía) reflexionaba el Ph.D<b> Carlos Fernández, ministro de Economía y Finanzas </b>de nuestro país.